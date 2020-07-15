Кабінет міністрів сьогодні на засіданні змінив показник захворюваності, за яким визначаються країни "червоної" зони.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, Уряд збільшив показник захворюваності з 40 випадків на 100 тисяч населення до 55 випадків.

“В нас раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в країні було відповідно захворюваність активних хворих 37 на 100 тисяч населення. Зараз складає 62. Таким чином, ми приводимо до відповідності”, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Члени Уряду підтримали відповідне рішення.