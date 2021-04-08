Про це про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Так, Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
“Для перетину державного кордону на в’їзд в Україну іноземці повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією — партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні. Також іноземці повинні мати негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведеного не раніше як за 72 години до перетину державного кордону”, – йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, у попередній редакції документа час здачі ПЛР-тесту для українців обмежувався 48 годинами, відтепер його подовжено до 72 годин.
Зазначається, що поліс страхування не потрібен:
– іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту;
– працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав;
– представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей, водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні перевезення;
– членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден;
– членам поїзних і локомотивних бригад, військовослужбовцям (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.
Також негативний результату ПЛР тестування на коронавірус не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років.
- У Великій Британії почали функціонувати “карантинні готелі”, які приймають мандрівників з метою стримування коронавірусу. За це необхідно заплатити 1750 фунтів стерлінгів (майже 58 тисяч грн).