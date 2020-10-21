Кабмін змінив порядок розрахунків за газ на початку опалювального сезону

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Таким чином борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" не впливатимуть на опалювальний сезон.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні у середу, 21 жовтня.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко розкритикував головний пункт документу. За його словами, зміна порядку розрахунків за газ для виробництва електроенергії стане причиною звернення НАК “Нафтогаз України” за компенсацією витрат коштом державного бюджету.

Документ вводить окремі показники розрахунків ТЕЦ за газ для виробництва тепла і електроенергії з НАК “Нафтогаз України”.

У пояснювальній записці до проєкту постанови сказано, що “Нафтогаз” не може встановлювати ліміти газу і ставити під загрозу опалювальний сезон в окремих містах через борги ТЕЦ.

В документі зазначається, що з 30 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, які купують у “Нафтогазу” природний газ для виробництва електроенергії, 25 мають значну заборгованість. Однак ситуація ставить під загрозу опалювальний сезон у містах з десятками тисяч населення.

Наприклад, 60 тисяч жителів Білої Церкви можуть залишитись без тепла в оселях через борги “Білоцерківської теплоелектроцентралі”. ТЕЦ вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії через борги у 513 млн грн. При цьому борг за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії становить всього 2,3 млн грн.

“Виходом може стати розділення відповідальності у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла. Це надасть можливість “Білоцерківській ТЕЦ” мати ліміти газу, які прогарантують стабільний опалювальний сезон для населення”, – зазначаються в пояснювальній записці.