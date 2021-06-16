Про це поінформували в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.
Згідно з рішенням Кабміну, з 16 червня 2021 року на території України офіційно встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.
Уряд вніс відповідні зміни до своєї постанови від 9 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Згідно зі змінами, відсьогодні дозволено проведення масових (культурних, розважальних, релігійних, рекламних та інших) заходів в приміщеннях:
• зі 100-відсотковим їх наповненням;
• без обмеження дистанції між присутніми.
При цьому учасники та організатори заходів мають одягнути засоби індивідуального захисту, зокрема захисні маски або респіратори.
Водночас дотримання маскового режиму є необов’язковим, якщо усі учасники та організатори заходу:
• мають негативні результати тестування на COVID-19, яке проведене не більше як за 72 години до проведення заходу (йдеться про тестування методом ПЛР та експрес-тест на визначення антигену);
• або ж мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити до 31 серпня дію карантину в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
- 9 червня усі області України, а також столиця – місто Київ перейшли до “зеленої” зони адаптивного карантину.
- Попри це, очільник МОЗ Віктор Ляшко запропонував уряду продовжити карантин в Україні на літній період. Міністр наголосив, що “коронавірус не подолано”.
- Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що нова хвиля коронавірусу COVID-19 може розпочатися в Україні восени. Проте вона ймовірно буде помірнішою.