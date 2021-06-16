Кабінет Міністрів пом'якшив карантинні обмеження в Україні, дозволивши проводити масові заходи без обмеження за кількістю відвідувачів.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

Згідно з рішенням Кабміну, з 16 червня 2021 року на території України офіційно встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

Уряд вніс відповідні зміни до своєї постанови від 9 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Згідно зі змінами, відсьогодні дозволено проведення масових (культурних, розважальних, релігійних, рекламних та інших) заходів в приміщеннях:

• зі 100-відсотковим їх наповненням;

• без обмеження дистанції між присутніми.

При цьому учасники та організатори заходів мають одягнути засоби індивідуального захисту, зокрема захисні маски або респіратори.

Водночас дотримання маскового режиму є необов’язковим, якщо усі учасники та організатори заходу:

• мають негативні результати тестування на COVID-19, яке проведене не більше як за 72 години до проведення заходу (йдеться про тестування методом ПЛР та експрес-тест на визначення антигену);

• або ж мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти коронавірусу.