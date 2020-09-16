Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Зазначені зміни пов’язані з тим, що чинне на сьогодні обмеження щомісячних виплат винагороди й заробітної плати для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов’язаний із втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів”, – пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Відповідну постанову Уряд підтримав з доопрацюванням в одноденний термін.
- Раніше повідомлялось, що не дивлячись, на ухвалені зміни до держбюджету, згідно з якими зарплата міністрів і чиновників не може перевищувати розмір 10 мінімальних, тобто зможе скласти максимум 47 тисяч 230 гривень, деякі міністри Кабінету міністрів у квітні отримали високі зарплати.