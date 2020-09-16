Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тисяч гривень для членів правління та наглядових рад "Ощадбанку", "ПриватБанку" та "Укрексімбанку".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Зазначені зміни пов’язані з тим, що чинне на сьогодні обмеження щомісячних виплат винагороди й заробітної плати для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов’язаний із втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів”, – пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Відповідну постанову Уряд підтримав з доопрацюванням в одноденний термін.