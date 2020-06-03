Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив рішення про черговий етап послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, представляючи відповідну постанову, зазначив, що з 5 червня 2020 року буде дозволено:

роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання епідермічних заходів.

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метри та в приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі;

особам, які досягли 60-річного віку можна не дотримуватися умов самоізоляції;

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

“Також пропонується передбачити, що у разі невідповідності епідеміологічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення епідеміологічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ ТНС збирається позачергово та приймає рішення про скасування послаблення деяких епідеміологічних заходів, виходячи з оцінки поточної епідеміологічної ситуації в регіоні”, – додав очільник МОЗ.

Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що в Україні поновлюється авіаційне сполучення:

з 5 червня — внутрішнє авіасполучення;

з 15 червня — міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Також дозволяється здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).