Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, представляючи відповідну постанову, зазначив, що з 5 червня 2020 року буде дозволено:
- роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання епідермічних заходів.
- проведення релігійних заходів на відкритому повітрі за умови контролю релігійною організацією дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метри та в приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі;
- особам, які досягли 60-річного віку можна не дотримуватися умов самоізоляції;
- проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
“Також пропонується передбачити, що у разі невідповідності епідеміологічної ситуації в регіоні ознакам для послаблення епідеміологічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ ТНС збирається позачергово та приймає рішення про скасування послаблення деяких епідеміологічних заходів, виходячи з оцінки поточної епідеміологічної ситуації в регіоні”, – додав очільник МОЗ.
Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що в Україні поновлюється авіаційне сполучення:
- з 5 червня — внутрішнє авіасполучення;
- з 15 червня — міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.
Також дозволяється здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).
- В Україні з 25 травня почало працювати метро, а з 1 червня відновилися залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.