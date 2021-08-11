Кабмін знизив тарифи на електроенергію для українців

Кабінет Міністрів знижує тарифи на електроенергію для українців. Однак це стосуватиметься не усіх побутових користувачів.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що за ініціативи президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).

Для тих українських родин, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня.