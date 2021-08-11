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Кабмін знизив тарифи на електроенергію для українців

Кабінет Міністрів знижує тарифи на електроенергію для українців. Однак це стосуватиметься не усіх побутових користувачів.

Середа, 11 серпня 2021, 13:15

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що за ініціативи президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). 

Для тих українських родин, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Нагадаємо, що середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку “на добу вперед” (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики. З 1 серпня 2021 року в торговій зоні “ОЕС України” на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку діятиме новий максимальний рівень граничних цін: вдень – 4 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ), вночі – 2 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ).

З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишився без змін – 1,68 грн за кВт-год. Відповідне рішення ухвалив Уряд.

Проєкт постанови про внесення змін до постанов від №483 від 5 червня 2019 року і №439 від 28 квітня 2021 року передбачає продовження терміну дії чинної моделі ПСО до 31 серпня.

Нагадаємо, що раніше голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати тариф на електроенергію, тому незабаром може бути рішення Кабміну.

Теги: електроенергія, Денис Шмигаль, електроенергія, комунальні тарифи

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