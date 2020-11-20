Про це повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
За його словами, Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 3 червня 2020 року №604 (“Про тимчасове покладання виконання обов’язків Міністра енергетики на Буславець О.А.).
Відтепер обов’язки міністра енергетики виконуватиме Юрій Миколайовича Бойко, тезка співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя” Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство.
Причини таких кадрових перестановок наразі невідомі.
У пресслужбі уряду зазначили, що під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати міністерству.
“Також Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді”, — йдеться в заяві.
Деталі щодо того, яку посаду відтепер обійматиме Буславець, не повідомляються.
- Нагадаємо, Буславець була призначена першим заступником міністра, тимчасовою виконувачкою обов’язків міністра енергетики на позачерговому засіданні уряду 16 квітня.
- ЗМІ неодноразово викривали Буславець на лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова. Зокрема, у жовтні 2019 року Буславець була одним з розробників проєкту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ “ДТЕК Східенерго” з групи Ахметва ціну на газ нижчу від ціни продажу “Нафтогазом” населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46%-69%. Також повідомляли, що Буславець лобіює підвищення тарифів на користь Ахметова