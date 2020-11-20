На позачерговому засіданні Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов'язків міністра енергетики.

Про це повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

За його словами, Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 3 червня 2020 року №604 (“Про тимчасове покладання виконання обов’язків Міністра енергетики на Буславець О.А.).

Відтепер обов’язки міністра енергетики виконуватиме Юрій Миколайовича Бойко, тезка співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя” Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство.

Причини таких кадрових перестановок наразі невідомі.

У пресслужбі уряду зазначили, що під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати міністерству.

“Також Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді”, — йдеться в заяві.

Деталі щодо того, яку посаду відтепер обійматиме Буславець, не повідомляються.