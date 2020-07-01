Кабмін звільнив чотирьох заступників очільника МОН

Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Уряд звільнив першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича та заступників міністра Максима Ярмистого, Єгора Стадного і Петра Коржівського.

Крім того, Кабмін прийняв рішення про звільнення з посади державного секретаря МОН Павла Полянського.

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.