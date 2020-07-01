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Кабмін звільнив чотирьох заступників очільника МОН

Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні звільнив чотирьох заступників міністра освіти і науки.

Середа, 1 липня 2020, 15:34

Ілюстративне фото

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Уряд звільнив першого заступника міністра освіти Юрія Полюховича та заступників міністра Максима Ярмистого, Єгора Стадного і Петра Коржівського.

Крім того, Кабмін прийняв рішення про звільнення з посади державного секретаря МОН Павла Полянського.

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Теги: Шкарлет, заступники, Кабмін, Міносвіти

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