Таке рішення сьогодні на засіданні прийняв Кабінет Міністрів, повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, Уряд вніс зміни до постанови 20 березня 2020 р. № 224, якою затверджений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.
Перелік доповнили пунктом Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
- Компанії Pfizer Inc та BioNTech офіційно звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) за умовним дозволом на використання їхньої вакцини проти COVID-19.