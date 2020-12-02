Вакцини проти коронавірусу COVID-19, які Україна закуповуватиме наступного року, звільнили від сплати податку на додану вартість.

Таке рішення сьогодні на засіданні прийняв Кабінет Міністрів, повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, Уряд вніс зміни до постанови 20 березня 2020 р. № 224, якою затверджений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Перелік доповнили пунктом Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).