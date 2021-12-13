Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

“Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням”, – йдеться у документі.

Тим часом, на сайті уряду немає інформації про засідання Кабміну, на якому мали б ухвалювати відповідне рішення.