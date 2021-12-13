Відповідний документ оприлюднила прес-служба Кабміну.
“Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням”, – йдеться у документі.
Тим часом, на сайті уряду немає інформації про засідання Кабміну, на якому мали б ухвалювати відповідне рішення.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Нагадаємо, на блок-посту при в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи.
- Згодом Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
- #Букви зібрали досьє на Гогілашвілі та надіслали запит до МВС стосовно певних суперечливих деталей його біографії.
- 12 грудня президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.