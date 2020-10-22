Про це повідомляється на урядовому порталі.
Обов’язки голови Державної митної служби тимчасово виконуватиме заступник голови відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгеній Єнтіс.
Відомо, що кадрові зміни у відомстві пов’язані із запланованим реформуванням митниці.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України з наступного тижня працюватиме в дистанційному режимі з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні. Онлайн, зокрема, відбуватимуться й засідання Кабміну.
- Кабінет Міністрів України виділив майже 540 млн грн на забезпечення шкіл дезінфекційними засобами. За словами Шмигаля, на наступний рік у бюджеті пропонується виділити 1 млрд грн на протиепідемічні заходи в школах.
- Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Таким чином борги ТЕЦ перед “Нафтогазом” не впливатимуть на перебіг опалювального сезону.