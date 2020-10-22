У четвер, 22 жовтня, Кабінет Міністрів скасував розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським. Водночас чиновника звільнено з посади заступника голови Державної митної служби України.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Обов’язки голови Державної митної служби тимчасово виконуватиме заступник голови відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгеній Єнтіс.

Відомо, що кадрові зміни у відомстві пов’язані із запланованим реформуванням митниці.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України з наступного тижня працюватиме в дистанційному режимі з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні. Онлайн, зокрема, відбуватимуться й засідання Кабміну.