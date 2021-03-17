Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду, повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Зазначається, що обов’язки голови правління АТ “Укрзалізниця” виконуватиме Юрик Іван Іванович. До призначення він був членом правління “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що минулого тижня навколо Укразалізниці сталося кілька скандалів, які так чи інакше стосуються інтересів Ріната Ахметова. Втім, як стверджують співрозмовники Букв, вони можуть бути лише димовою завісою, щоб інші представники Офісу президента отримали майданчик для заробляння грошей. Зокрема, що людей Єрмака звідти хоче посунути Кирило Тимошенко.