Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він перебував на посаді заступника з березня 2014 року.

Відповідне розпорядження з’явилося на офіційному сайті Кабміну.

“Звільнити Ярового Сергія Анатолійовича з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням”, – йдеться в документі.

Сергій Яровий понад сім років пропрацював у команді попереднього очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова. У березні 2014 року Ярового призначили заступником голови МВС, а згодом перевели на посаду першого заступника.

До цього Яровий був радником очільника МВС, а також командував внутрішніми військами МВС України.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабмін звільнив ще одного заступника міністра внутрішніх справ – Тетяну Ковальчук. Її звільнено “за власним бажанням”.

Тетяна Ковальчук була помічником-консультантом Арсена Авакова, коли той був народним депутатом сьомого скликання. Пізніше вона зайняла посаду помічника міністра внутрішніх справ.

У вересні 2016 року розпорядженням Кабміну Ковальчук була призначена заступником міністра.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.

Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію. Він також підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.