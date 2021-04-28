Кабмін звільнив Коболєва з посади голови «Нафтогазу»

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко у Telegram.

“Кабмін звільнив голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва”, – повідомив нардеп.

Зазначимо, що Коболєв очолював “Нафтогаз” з 2014 року. Вчора, 27 квітня, компанія відзвітувала про збитки 2020 року. Зокрема, мова йде про 19 млрд гривень збитків.

Сам Коболєв у Facebook заявив, що жодних заяв про звільнення не писав та дізнався про це з новин.

Як відомо, в жовтні минулого року Держаудитслужба заявила, що через фінансові порушення у “Нафтогазі” державний бюджет втратив 75,5 млрд гривень.

Голова правління НАК Андрій Коболєв тоді заявив, що це пов’язано з боргами приватних посередників.