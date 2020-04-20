Про це під час брифінгу ДСНС повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.
“Станом на 20 квітня, завдяки зусиллям наших пожежників і деяку зміну синоптичної ситуації, зокрема, зміну напрямку вітру і короткочасним дощів, якість атмосферного повітря в Житомирській і Київській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також в місті Києві значно покращилася” , – сказав Прокопенко.
За його словами якість повітря в Києві близька до звичайної для цього періоду весни і близька до норми.
- 16 квітня повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
- Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо). Станом на 11:00 17 квітня, рівень забруднення повітря в Києві перевищив норму майже в сім разів, склавши 338 при необхідних 50.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці зараз спостерігається задимлення повітря через пожежі в області, але забруднення радіацією немає.
- Станом на ранок 18 квітня Київ знову посів перше місце в антирейтингу великих міст із найбільш забрудненим повітрям.