У понеділок, 20 квітня, в Києві, Київській і Житомирській областях якість атмосферного повітря покращилася.

Про це під час брифінгу ДСНС повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

“Станом на 20 квітня, завдяки зусиллям наших пожежників і деяку зміну синоптичної ситуації, зокрема, зміну напрямку вітру і короткочасним дощів, якість атмосферного повітря в Житомирській і Київській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також в місті Києві значно покращилася” , – сказав Прокопенко.

За його словами якість повітря в Києві близька до звичайної для цього періоду весни і близька до норми.