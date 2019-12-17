Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що місцеві вибори в наступному році пройдуть за тією ж системою, що й в 2015 році.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

Качура зазначив, що по території України будуть призначені перші вибори, коли буде завершена децентралізація.

“Я думаю, що це буде в кінці першого кварталу – початку другого кварталу наступного року, або пізніше”, – сказав він.

За словами нардепа, чинний закон про місцеві вибори не ідеальний, але вибори 2020 року пройдуть за цією системою.

“Зараз йде дискусія з цього питання. Так, чинний закон, звичайно, не ідеальний, той, який є … Але є на сьогоднішній день вже окружні виборчі комісії. Є люди, які безпосередньо були в тому процесі як члени дільничних комісій на місцевих виборах і мають досвід, а це важливо. Для нашої країни важливо написати вже закон про вибори раз і назавжди щоб кожен виборчий цикл не міняти правила”, – додав Качура.

Нагадаємо, законопроєктом № 2831-3 передбачається, що місцеві вибори повинні проходити за наступними виборчими системами:

1) депутатів сільських, селищних рад обирають за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатному виборчому окрузі;

2) депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад – за пропорційною виборчої системи з преференціями;

3) міських голів (міст, кількість виборців яких дорівнює або більше ніж 90 тис.) – за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

4) сільських, селищних, міських голів (міст, кількість виборців яких менше ніж 90 тис.), сільських старост – за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.