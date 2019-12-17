Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура впевнений, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка при відкритті кримінальних проваджень проти нардепів буде керуватися "нормами закону".

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

Так, коментуючи законопроєкт про остаточне зняття недоторканності, згідно з яким ініціювати кримінальне провадження проти нардепа може тільки глава Генпрокуратури, який “на сто відсотків людина президента”, Качура заявив:

“Думаю, що він все-таки людина, яка в першу чергу керується нормами закону. Я в цьому поки переконаний, він все-таки все по закону робить і не керується якимись такими політичними мотивами. І ще. Якщо навіть генеральний прокурор не вносить дані, можна піти в суд і оскаржити. У будь-якому випадку епоха обраних закінчиться і дозвіл Ради буде тепер не потрібно брати”.

При цьому Качура “частково підтримує” пропозицію внести зміни в законопроєкт, щоб кримінальні провадження могли ініціювати й інші органи, наприклад, Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань.

“Колеги ще деякі хочуть додати, щоб ДБР і НАБУ могли заводити провадження на депутата, а не тільки генпрокурор… Частково я підтримую таку позицію насправді. Головне, щоб це не був якийсь районного управління поліції слідчий, який за 100 доларів буде народного депутата постійно викликати на допит під час сесії”, – пояснив свою позицію Качура.

Він запевнив, що зазначений законопроєкт (№2237) буде обов’язково ухвалений Парламентом.