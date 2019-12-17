Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
Так, коментуючи законопроєкт про остаточне зняття недоторканності, згідно з яким ініціювати кримінальне провадження проти нардепа може тільки глава Генпрокуратури, який “на сто відсотків людина президента”, Качура заявив:
“Думаю, що він все-таки людина, яка в першу чергу керується нормами закону. Я в цьому поки переконаний, він все-таки все по закону робить і не керується якимись такими політичними мотивами. І ще. Якщо навіть генеральний прокурор не вносить дані, можна піти в суд і оскаржити. У будь-якому випадку епоха обраних закінчиться і дозвіл Ради буде тепер не потрібно брати”.
При цьому Качура “частково підтримує” пропозицію внести зміни в законопроєкт, щоб кримінальні провадження могли ініціювати й інші органи, наприклад, Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань.
“Колеги ще деякі хочуть додати, щоб ДБР і НАБУ могли заводити провадження на депутата, а не тільки генпрокурор… Частково я підтримую таку позицію насправді. Головне, щоб це не був якийсь районного управління поліції слідчий, який за 100 доларів буде народного депутата постійно викликати на допит під час сесії”, – пояснив свою позицію Качура.
Він запевнив, що зазначений законопроєкт (№2237) буде обов’язково ухвалений Парламентом.
- Напередодні повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності замість скасування депутатської недоторканності пропонує навпаки її посилити. Так, пропонується затвердити, що нардепи не несуть відповідальності “при здійсненні депутатських повноважень”. Депутати також залишили норми, за якими кримінальне провадження щодо нардепа може почати тільки Генеральний прокурор. Тобто тільки одна людина зможе вносити відомості про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Йдеться про законопроєкт №2237.
- 3 вересня Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. За законопроєкт № 7203 проголосували 373 нардепа (при 300 мінімально необхідних).