Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура вважає обґрунтованим відкриття кримінального провадження проти нардепа від "Європейської Солідарності" Софії Федини за нібито погрози на адресу президента України Володимира Зеленського.

Про це Качура заявив в інтерв’ю #Буквам.

Варто відзначити, що раніше він звернувся в правоохоронні органи за фактом заяв і першим повідомив у Мережі про відкриття кримінального провадження проти Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій.

Качура в інтерв’ю #Буквам уточнив, що провадження було відкрито не на підставі його заяви.

“Насправді, мені кажуть, що я єдиний, хто подав заяву. Таких заяв багато було, і кримінальне провадження, яке є по Звіробій і по Федині, воно було розпочато не на підставі моєї заяви. Правову кваліфікацію дає не заявник, а правоохоронні органи. Тобто я просто опублікував номер кримінального провадження тому, що мені стало відомо”, – розповів нардеп.

Він наполягає, що ніякого переслідування Федини і Звіробій немає, а в демократичній державі заяви з погрозами на адресу президента неприпустимі.

“Насправді, немає ніякого переслідування. Тому що в демократичній державі є неприпустимим, щоб будь-хто говорив про таке і закликав до фізичного вбивства президента. Там були слова чітко, якщо процитувати “щоб по тобі кинути гранату” і так далі”, – зазначив Качура.

Нардеп наголосив, що “з лінгвістичної точки зору це точно погроза і саме так це сприймає більшість суспільства”.

“Мені особисто, як громадянину, це не подобається. Мені не подобається, що в моїй країні таке можливо. Я відкрив законодавство Європейського Союзу і побачив, що там за такі висловлювання від трьох до п’яти років позбавлення волі відразу. Там би ніхто не розбирався, не говорив би ні про які політичні переслідування. А всі, хто в партії були з цією людиною, вони б її засудили і назавжди б її затаврували, виключивши з політичних процесів. Питання не в тому, хто сказав – питання в явищі, якого в правовій державі бути не повинно”, – заявив нардеп.