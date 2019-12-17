Терміни проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу безпосередньо залежать від встановлення контролю над українським кордоном.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура.

Так, відповідаючи на запитання, чи можливе проведення місцевих виборів на окупованих територіях одночасно з такими виборами в інших регіонах України, нардеп заявив:

“Це дуже складне питання. Світової практики аналогічного вирішення подібних ситуацій практично немає. Хотілося, щоб це було якомога швидше. Звичайно, тут же питання, якщо буде кордон під нашим контролем, ми тільки тоді зможемо провести вибори за українським законодавством, це принципово”.

Качура зазначив, що на території України будуть призначені перші місцеві вибори, коли буде завершено децентралізацію. Це станеться в 2020 році.

“Я думаю, що це буде наприкінці першого кварталу – початку другого кварталу наступного року, або пізніше”, – розповів він.

Нардеп також виключив можливість дострокових місцевих виборів у певних містах України.

“Я зараз думаю, що найбільш логічний варіант – дочекатися завершення децентралізації, потім все в комплексі провести, щоб не потрібно було витрачати додаткові гроші якісь із бюджету”, – наголосив Качура.