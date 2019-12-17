Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“У нас є питання часто до Офісу президента з приводу, скажімо, тієї ж самої регіональної політики, коли мажоритарникам тим же важливо, хто буде призначений головою ОДА. Тому що це регіональні фонди, фінансування, від цього залежить як буде у них округ розвиватися. У нас в цьому плані є питання, і вони вирішуються в діалозі. Є питання законодавчих ініціатив, які Президент подає. Ми це все теж обговорюємо, ми викликаємо, Кабінет міністрів. Коли є питання до якогось міністра конкретному”, – сказав Качура.

Він пояснив, що Богдан приходить на засідання фракції, коли нардепи його попросять прийти.

“В даному випадку Офіс просимо, щоб Трофимов або Богдан прийшли – вони незалежна інституція. Вони нам не підкоряються. А Кабмін нам підпорядковується…”, – додав депутат.

Відносно інформації про те, що глава ОПУ часто впливає на рішення фракції, Качура зазначив:

“Є історії відносин у людей якихось в життя. Ті, хто знали Андрія Йосиповича, зрозуміло, що вони з ним, як з досвідченим юристом, можуть консультуватися. Багато навіть законодавчих ініціатив він досвідченим поглядом може подивитися. Але тиску немає, і протистояння немає, як ви говорите”.

Нардеп також запевнив, що Богдан не роздає Парламенту ніяких завдань.

“Таке у нас все офіційне, ділове спілкування. Якогось такого підкилимного підгрунтя немає. І коли говорять, що він прям завдання якісь роздає і директор Парламенту – це не відповідає дійсності”, – резюмував він.