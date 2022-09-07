Про це повідомляє “Європейська правда”.
За його словами, опираючись на історію та досвід, можна бути впевненими лише у двох союзниках.
Качинський наголосив, що в новий час “Україна виграє війну, а ми будемо поруч з Україною”.
Водночас політик піддав критиці дії Європейського Союзу, назвавши його політику “неоімперською”, що базується на принципі сили.
“Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям”, – зауважив він.
Проте, нова політика ЄС, заявив Качинський, базується на принципі: хто сильніший – той має рацію. І ця політика є неоімперською.
У березні президент Польщі Анджей Дуда порівняв лідерів РФ і російської армії із фюрером Третього рейху Адольфом Гітлером та його військовими у Другій світовій війні.
- У квітні Ярослав Качинський назвав неможливою співпрацю з Угорщиною доки прем’єр-міністр Віктор Орбан не змінить свою позицію щодо війни РФ проти України.
- У липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні.
- 27 серпня Словаччина підписала угоду, за якою Чехія та Польща разом охоронятимуть повітряний простір держави, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29. Ймовірно, старих літаків позбуваються для передачі Україні.