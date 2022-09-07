На економічному форумі в польському місті Карпач, голова правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща впевнено може орієнтуватися на двох союзників – Україну та Велику Британію.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

За його словами, опираючись на історію та досвід, можна бути впевненими лише у двох союзниках.

Качинський наголосив, що в новий час “Україна виграє війну, а ми будемо поруч з Україною”.

Водночас політик піддав критиці дії Європейського Союзу, назвавши його політику “неоімперською”, що базується на принципі сили.

“Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям”, – зауважив він.

Проте, нова політика ЄС, заявив Качинський, базується на принципі: хто сильніший – той має рацію. І ця політика є неоімперською.

У березні президент Польщі Анджей Дуда порівняв лідерів РФ і російської армії із фюрером Третього рейху Адольфом Гітлером та його військовими у Другій світовій війні.