Кадрові зміни в «Нафтогаз» тривають: звільнився гендиректор дивізіону «Трейдинг»

Про це сповістили у департаменті з інтегрованих комунікацій НАК “Нафтогаз України”.

Віллєм Коппульс вирішив завершити роботу в газопостачальній компанії. Про причини такого рішення не повідомляється.

Тимчасово виконувати обов’язки директора дивізіону “Трейдинг” буде Отто Ватерландер, головний виконавчий директор “Групи Нафтогаз”. В.о. генерального директора газопостачальної компанія “Нафтогаз Трейдинг” призначена Ірина Журавльова, начальник департаменту з операційної діяльності НАК “Нафтогаз України”.

Віллєм Коппульс пропрацював в “Нафтогазі” рік. До цього обіймав посади у найбільших європейських енергетичних і газових компаніях — Gaz de France, EDF, GDF SUEZ, ENGIE.

Він же супроводжував анбандлінг “Нафтогазу” та виокремлення ТОВ “Оператор ГТС України” як комерційний радник від консорціуму європейських газових операторів.

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК. Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку.

19 травня Кабмін переобрав п’ятьох членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” терміном до одного року.