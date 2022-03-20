Військових голови Чечні Рамзана Кадирова повернули в Грозний. За час перебування в Україні "кадирівці" втратили сотні бійців та не виправдали очікування командування РФ.

Про це повідомляє Радіо Свобода посилаючись на контррозвідку Служби безпеки України.

Про участь чеченських військових стало відомо на початку нової активної фази війни. 26 лютого у мережі розповсюдилося відео, де ймовірно “кадирівці”, вивішували російський прапор на будівлі військової частини в Гостомелі. Вже наступного дня загинув командир 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв з найбільш елітного підрозділу Кадирова.

Загальні втрати бійців з 26 по 28 лютого склали кілька сотень осіб. Новий загін прибув 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону. Серед них були військові батальйону “Північ”, “Південь” і ОМОН “Ахмат-Грозний”, кількість яких склала близько 1 200 осіб.