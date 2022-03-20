Про це повідомляє Радіо Свобода посилаючись на контррозвідку Служби безпеки України.
Про участь чеченських військових стало відомо на початку нової активної фази війни. 26 лютого у мережі розповсюдилося відео, де ймовірно “кадирівці”, вивішували російський прапор на будівлі військової частини в Гостомелі. Вже наступного дня загинув командир 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв з найбільш елітного підрозділу Кадирова.
Загальні втрати бійців з 26 по 28 лютого склали кілька сотень осіб. Новий загін прибув 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону. Серед них були військові батальйону “Північ”, “Південь” і ОМОН “Ахмат-Грозний”, кількість яких склала близько 1 200 осіб.
“Кадирівці” сформували свій табір в лісі під Бородянкою. За даними СБУ, однієї ночі в таборі підірвали боєкомплект, що призвело до загибелі частини бійців.
Також військові Кадирова захопили психоневрологічний інтернат в Бородянці в Київській області. Тоді всередині перебували 600 осіб, передавала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
Служба безпеки зазначає, що підрозділі бійців вивели з Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом переправили в Чечню. Ефективність підрозділів та бойові втрати не виправдали очікувань країни-окупанта.
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- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росію чекає повернення до минулого, у якому вона знову перетвориться на “болото”, а Татарстан та Ічкерія стануть незалежними державами.