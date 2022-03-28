28 березня глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров може перебувати у заблокованому російськими військовими Маріуполі.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на керівництво Чечні.

Міністр з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв привітав Кадирова з військовим званням генерал-лейтенанта, котре той отримав від Путіна.

Даудов заявив, що “внесок глави Чечні у перемогу над міжнародним тероризмом у Чеченській Республіці, і збереження цілісності РФ неможливо переоцінити”.

Як доказ того, що Кадиров знаходиться у Маріуполі опублікували відео, де глава Чечні зустрічається з командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ Андрієм Мордвічовим.

На відео також помітили Руслана Геремєєва, який є підозрюваним у вбивстві опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

Своєю чергою, Кадиров у соцмережах зазначив, що приїхав до Маріуполя, «щоб поспілкуватися, підняти бойовий дух, додатково технічно оснастити, скоригувати та доопрацювати стратегію подальших дій на найближчі пару днів».

Водночас варто зауважити, що 19 березня радник глави МВС зазначив, що у Чорнобаївці був знищений генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.