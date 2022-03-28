Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на керівництво Чечні.
Міністр з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чечні Ахмед Дудаєв привітав Кадирова з військовим званням генерал-лейтенанта, котре той отримав від Путіна.
Даудов заявив, що “внесок глави Чечні у перемогу над міжнародним тероризмом у Чеченській Республіці, і збереження цілісності РФ неможливо переоцінити”.
Як доказ того, що Кадиров знаходиться у Маріуполі опублікували відео, де глава Чечні зустрічається з командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ Андрієм Мордвічовим.
На відео також помітили Руслана Геремєєва, який є підозрюваним у вбивстві опозиційного російського політика Бориса Нємцова.
Своєю чергою, Кадиров у соцмережах зазначив, що приїхав до Маріуполя, «щоб поспілкуватися, підняти бойовий дух, додатково технічно оснастити, скоригувати та доопрацювати стратегію подальших дій на найближчі пару днів».
Водночас варто зауважити, що 19 березня радник глави МВС зазначив, що у Чорнобаївці був знищений генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.
- Нагадаємо, начальник штабу полку “Азов”, капітан Богдан Кротевич розповів про ситуацію в Маріуполі станом на 28 березня 2022 року, загрози та можливі наслідки захоплення міста, а також шляхи деблокади.
- В Україні ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку армії загарбників, полковника Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році отримав та виконав наказ штурмувати Іловайськ під час виходу українських воїнів із котла.
- Також українські захисники укотре завдали удар по аеродрому поблизу Херсона (Чорнобаївка) знищивши російську військову техніку.