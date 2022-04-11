Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що російські війська продовжать наступ не лише на обложений порт Маріуполь, а й на Київ та інші українські міста.

Відповідне відео Кадиров розмістив у себе в Telegram-каналі.

“Буде наступ, не тільки на Маріуполь, а й на інші місця, міста і села”, – сказав Кадиров у відео.

Він заявив, що їх мета захопити міста, але не просто захопити міста, а знищити усіх “бандер”, “нацистів” і “шайтанів”. Кадиров наголосив, що сам займається питанням захоплення Києва.

“Я, як піхотинець, сам цим займаюся, дон, вдень і вночі працюю над усіма напрямками, дон, дякуючи президенту Росії Володимиру Путіну і головнокомандувачу збройних сил, що дозволяють… Обіцяю, ні кроку не буде зроблено назад”, – стверджує він.

Глава Чеченської республіки обіцяє спершу “звільнити” Луганськ і Донецьк – а потім Київ та всі інші міста.