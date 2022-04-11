Відповідне відео Кадиров розмістив у себе в Telegram-каналі.
“Буде наступ, не тільки на Маріуполь, а й на інші місця, міста і села”, – сказав Кадиров у відео.
Він заявив, що їх мета захопити міста, але не просто захопити міста, а знищити усіх “бандер”, “нацистів” і “шайтанів”. Кадиров наголосив, що сам займається питанням захоплення Києва.
“Я, як піхотинець, сам цим займаюся, дон, вдень і вночі працюю над усіма напрямками, дон, дякуючи президенту Росії Володимиру Путіну і головнокомандувачу збройних сил, що дозволяють… Обіцяю, ні кроку не буде зроблено назад”, – стверджує він.
Глава Чеченської республіки обіцяє спершу “звільнити” Луганськ і Донецьк – а потім Київ та всі інші міста.
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Що таке російська окупація? Жителі села Ягідне Чернігівської області були свідками цього, але не всі зуміли вижити, щоб розповісти. Вони перетворилися на об’єкт знущань з боку росіян, живий щит, бранців – і лише з приходом Збройних сил України знову відчули, що таке свобода.