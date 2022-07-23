Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров передумав відправляти на війну проти України батальйон "Захід-Ахмат", який, власне, і був створений для "термінового розгортання в Україні".

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У пятницю, 22 липня, Рамзан Кадиров заявив, що його чеченський батальйон “Захід-Ахмат” залишається у Чечні для подальшого навчання та захисту Республіки, якщо це буде необхідно.

Відомо, що про створення цього батальйону було оголошено 26 червня. Його створювали максимально терміново, аби відправити на війну проти України.

В ISW наголосили, що ця терміновість свідчить про те, що попередні спостереження аналітиків щодо того, що Кремль намагається використати у війні етнічні меншини РФ – вірні.

Однак відмова Кадирова відправляти в Україну новостворений батальйон може свідчити про те, що він зіштовхнувся з внутрішнім тиском і від нього вимагають припинити відправляти чеченців на війну РФ проти України.

“Російські та підтримувані Росією проміжні органи влади можуть зазнати зростаючого внутрішнього тиску з метою скорочення розгортання спеціальних батальйонів в анклавах меншин”, – резюмували в ISW.