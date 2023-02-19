Ймовірно, 17 лютого лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що його формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з Міністерством оборони РФ.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що схвалення Кадировим Міноборони Росії відбулося після спроби Пригожина заручитися підтримкою лідера Чеченської Республіки шляхом публічного візиту до пораненого командира спецназу Ахмата 16 лютого.

За даними аналітиків, схоже, що Євген Пригожин посилює свою інформаційну кампанію проти Міноборони РФ, заявивши 18 лютого, що ПВК “Вагнер” не підпорядковується Міністерству оборони і “не має нічого спільного з російською армією”.

Зазначено, що різне ставлення Пригожина та Кадирова до Міноборони – очевидне, оскільки засновник “Вагнер” використав критику лідера Чеченської Республіки на адресу російських військових у жовтні 2022 року, щоб підірвати Міноборони та зробити свою приватну військову компанію елітною силою Росії в Україні.

Ймовірно, Кадиров відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на Міноборони, оскільки його формальні зв’язки з Кремлем і посада в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні відносини з засновником ПВК “Вагнер”.

Також додається, що ймовірно, Євген Пригожин намагається залучити націоналістичних діячів та російських мілблогерів, щоб посилити свої спроби “дотягнутися” до влади в Росії.