19 лютого лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, соратник президента Росії Володимира Путіна, заявив, що він "серйозно" планує створити власну приватну військову компанію, подібну до групи "Вагнера" Пригожина.

Про це інформує CNN.

Кадиров вважає, що “Вагнер” довів свою ефективність у військовому плані, чим “поставив крапку під розмовами про необхідність ПВК”.

У лідера Чечні вже є приватна армія, яку часто називають “кадирівцями”, що воюють на боці Росії проти України.

Кадиров і лідер “Вагнер” Євген Пригожин публічно критикували російське командування за військові невдачі у повномасштабній війні проти України.

Хоча група “Вагнер” відіграла важливу роль у вторгненні Путіна в Україну, це коштувало величезних втрат серед особового складу найманців. За оцінками уряду США, ПВК зазнала понад 30 000 втрат, зокрема приблизно 9 000 бойовиків вбитими.

Група у більшості покладалася на засуджених, щоб поповнити свої ряди.

Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх тут буквально в м’ясорубку, нелюдськими способами, не замислюючись”, — зазначив прессекретар NSC Джон Кірбі.

Раніше стало відомо, що Рамзан Кадиров заявив, що його формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з міністерством оборони РФ.

Тож ймовірно, Кадиров відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на міноборони, оскільки його формальні зв’язки з Кремлем і посада в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні відносини з засновником ПВК “Вагнер”.

Також зауважимо, що російська ПВК “Вагнер” докладає всіх зусиль на полі бою в Україні, але все більше доказів свідчать про те, що Кремль намагається стримати надмірний політичний вплив засновника групи, соратника Путіна Євгена Пригожина.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.