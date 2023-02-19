Про це інформує CNN.
Кадиров вважає, що “Вагнер” довів свою ефективність у військовому плані, чим “поставив крапку під розмовами про необхідність ПВК”.
У лідера Чечні вже є приватна армія, яку часто називають “кадирівцями”, що воюють на боці Росії проти України.
Кадиров і лідер “Вагнер” Євген Пригожин публічно критикували російське командування за військові невдачі у повномасштабній війні проти України.
Хоча група “Вагнер” відіграла важливу роль у вторгненні Путіна в Україну, це коштувало величезних втрат серед особового складу найманців. За оцінками уряду США, ПВК зазнала понад 30 000 втрат, зокрема приблизно 9 000 бойовиків вбитими.
Група у більшості покладалася на засуджених, щоб поповнити свої ряди.
Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх тут буквально в м’ясорубку, нелюдськими способами, не замислюючись”, — зазначив прессекретар NSC Джон Кірбі.
Раніше стало відомо, що Рамзан Кадиров заявив, що його формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом Росії Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з міністерством оборони РФ.
Тож ймовірно, Кадиров відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на міноборони, оскільки його формальні зв’язки з Кремлем і посада в російському уряді є більш вигідними, ніж будь-які політичні відносини з засновником ПВК “Вагнер”.
Також зауважимо, що російська ПВК “Вагнер” докладає всіх зусиль на полі бою в Україні, але все більше доказів свідчать про те, що Кремль намагається стримати надмірний політичний вплив засновника групи, соратника Путіна Євгена Пригожина.
Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.
Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.
Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року її перенесено на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.
- Російська ПВК “Вагнер” докладає всіх зусиль на полі бою в Україні, але все більше доказів свідчать про те, що Кремль намагається стримати надмірний політичний вплив засновника групи, соратника Путіна Євгена Пригожина.
- Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії “Вагнера”.
- Президент Російської Федерації не хотів віддавати наказ про повну мобілізацію після взяття Сєвєродонецька та Лисичанська в червні-липні 2022 року та кількох невдалих наступів, які виснажили значну частину його армії.
- За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.