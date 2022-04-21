Про це повідомляє Reuters.
“Азовсталь” нині лишається останнім оплотом опору російській агресії в оточеному ЗС РФ Маріуполі. Нині в ньому під постійними обстрілами залишаються українські військові, правоохоронці та понад тисяча цивільних осіб. Напередодні українська сторона та бійці полку “Азов” заявили, що готові до перемовин щодо безпечної евакуації людей з міста, та позицію РФ озвучив Кадиров.
“До обіду або після обіду “Азовсталь” буде повністю підконтрольна силам Російської Федерації”, – заявив він.
Та варто зауважити, що російська пропаганда вже понад місяць “обіцяє” захопити Маріуполь за кілька днів, та завдяки захисникам України Маріуполь тримається.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про погіршення ситуації у заблокованому російськими військами Маріуполі. Водночас він наголосив, що на заводі “Азовсталь” наразі перебуває близько тисячі цивільних жителів.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що спільно з головою української делегації на перемовинах з РФ Давидом Арахамією готові провести спеціальний раунд перемовин у Маріуполі з представниками російської сторони щодо евакуації усіх військових та цивільних із заблокованого міста.