Глава Чечні та "Тік-Ток боєць" Рамзан Кадиров заявив, що російські солдати захоплять металургійний комбінат "Азовсталь" 21 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

“Азовсталь” нині лишається останнім оплотом опору російській агресії в оточеному ЗС РФ Маріуполі. Нині в ньому під постійними обстрілами залишаються українські військові, правоохоронці та понад тисяча цивільних осіб. Напередодні українська сторона та бійці полку “Азов” заявили, що готові до перемовин щодо безпечної евакуації людей з міста, та позицію РФ озвучив Кадиров.

“До обіду або після обіду “Азовсталь” буде повністю підконтрольна силам Російської Федерації”, – заявив він.

Та варто зауважити, що російська пропаганда вже понад місяць “обіцяє” захопити Маріуполь за кілька днів, та завдяки захисникам України Маріуполь тримається.