Кадиров заявив, що «кухар Путіна» Пригожин перебуває в Грозному, і вимагає від ФБР $250 тисяч

Лідер Чечні Рамзан Кадиров опублікував фото з Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна". Він заявив, що російський бізнесмен в Грозному, і вимагає від Федерального бюро розслідувань США нагороду за уточнювальну інформацію.

Відповідний допис з’явився в Telegram-каналі Кадирова.

Кадиров заявив, що 4 березня дізнався, що ФБР оголосило нагороду за інформацію про місцеперебування Пригожина в розмірі $250 тисяч. Іронізуючи над зусиллями Бюро, Кадиров вимагає видати йому цю премію готівкою. Після передачі зазначених коштів він пообіцяв повідомити точне місце, де перебуває бізнесмен .

“Візьму тільки готівкою. Річ у тім, що мої іноземні рахунки з мільйонами доларів були заблоковані через санкції Євросоюзу і США. […] Ви краще упакуйте винагороду у валізку купюрами по $20 і передайте через кого-небудь до Грозного, мене тут всі знають, дорогу покажуть. Після цього я повідомлю вам точне місцеперебування Євгена Вікторовича. Наразі він поруч зі мною і навіть не підозрює, що на нього чекає подорож до країни ковбоїв”, — заявив чеченський лідер .

Кадиров також розмістив світлину з Пригожиним.

Зауважимо, Пригожин був оголошений ФБР у розшук ще в червні 2020 року. На сайті Бюро зазначено, що Пригожин розшукується ФБР за його ймовірну участь у змові з метою обману Сполучених Штатів через перешкоджання діяльності Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції та Державного департаменту США.

“Це відбувалося в Вашингтоні, Колумбія, з початку 2014 з 16 лютого 2018 року. Пригожин був основним спонсором петербурзького “Агентства інтернет-досліджень”. Він, як передбачається, контролював і схвалював операції щодо політичного втручання і втручання у вибори в США, які охоплювали покупку американського комп’ютерного сервера, створення сотень фейкових онлайн-персонажів і використання вкрадених особистих даних осіб зі Сполучених Штатів”, — йдеться в повідомленні ФБР.

16 лютого 2018 року суд видав федеральний ордер на арешт Пригожина.