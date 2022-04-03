«Кадировці» оголосили полювання на дітей з Маріуполя — перехоплена розмова

Про це повідомляє СБУ.
Дружина окупанта зі сміхом розповідала, як “кадировці” бігли за маленькою українською дівчинкою та стріляли по ногах. Вони атакували підлітка близько 13 років заради розваги.
Далі російський окупант хвалиться скільки під Києвом вкрав у місцевих жителів. Вони забирали у людей машини, рушники, карабіни тощо. Інший військовий РФ хвалиться, що вони почали їсти собак. Мовляв, з харчуванням у них все гаразд, але вони вбивають тварин, бо “нутрії закінчилися”.
“Найгірше, що навіть “мирні” росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні”, — зазначила СБУ.
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмови російських військових, зокрема, де вони зізнаються, що почали їсти собак. У телефонних розмовах з родичами вони розповідають як ґвалтують неповнолітніх.
- Також Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Під час розмови загарбник хвалився дружині, що вкрав для неї хорошу косметику та одяг, а вона просить його красти ще більше.
- Черговий військовий армії РФ, котрий потрапив у полон до наших захисників, стверджує, що в українському полоні краще, ніж у російському війську.
- Після оприлюднення кадрів сотень убитих мирних мешканців Київської області, які є прямим свідченням воєнних злочинів РФ, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба закликав G7 ввести нові санкції проти Росії.
- Також голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований картиною російських злочинів у Бучі.