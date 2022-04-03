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«Кадировці» оголосили полювання на дітей з Маріуполя — перехоплена розмова

Служба безпеки України оприлюднила розмову російського військового з дружиною. Жінка зі сміхом розповідала, що "кадирівці" заради розваги влаштували "сафарі" на українських дітей в Маріуполі.

Неділя, 3 квітня 2022, 16:09
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Про це повідомляє СБУ.

Дружина окупанта зі сміхом розповідала, як “кадировці” бігли за маленькою українською дівчинкою та стріляли по ногах. Вони атакували підлітка близько 13 років заради розваги.

Далі російський окупант хвалиться скільки під Києвом вкрав у місцевих жителів. Вони забирали у людей машини, рушники, карабіни тощо. Інший військовий РФ хвалиться, що вони почали їсти собак. Мовляв, з харчуванням у них все гаразд, але вони вбивають тварин, бо “нутрії закінчилися”.

“Найгірше, що навіть “мирні” росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні”, — зазначила СБУ.

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