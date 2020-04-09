Про це повідомляє американське видання The New York Times.
За словами настоятеля храму Іоанна Богослова, єпископа Клифтона Деніела, собор за свою історію вперше буде служити як лікарня.
“Раніше подібна ситуація склалася під час пандемії іспанки в 1918 році, але тоді світ був іншим, і я не думаю, що тоді собор використовували таким чином… Але традиційно в минулі часи собори завжди ставали лікарнями під час чуми”, – сказав він.
Відзначається, що минулого тижня до собору було доставлено близько 400 лікарняних ліжок. Пацієнтів планується розміщувати в храмі вже наприкінці поточного тижня.
Повідомляється, що собор Єпископальної церкви США побудували у неоготичному стилі в 1911 році. Він вважається одним з найбільших англіканських храмів у світі.
- Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act) щодо виділення допомоги американській економіці на суму в 2,2 трильйона доларів.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.