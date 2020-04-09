Кафедральний собор Єпископальної церкви США в Нью-Йорку стане польовим шпиталем на час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За словами настоятеля храму Іоанна Богослова, єпископа Клифтона Деніела, собор за свою історію вперше буде служити як лікарня.

“Раніше подібна ситуація склалася під час пандемії іспанки в 1918 році, але тоді світ був іншим, і я не думаю, що тоді собор використовували таким чином… Але традиційно в минулі часи собори завжди ставали лікарнями під час чуми”, – сказав він.

Відзначається, що минулого тижня до собору було доставлено близько 400 лікарняних ліжок. Пацієнтів планується розміщувати в храмі вже наприкінці поточного тижня.

Повідомляється, що собор Єпископальної церкви США побудували у неоготичному стилі в 1911 році. Він вважається одним з найбільших англіканських храмів у світі.