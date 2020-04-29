Місто Каховка в Херсонській області закривають на в'їзд-виїзд у зв'язку зі спалахом COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.

Станом на 28 квітня в місті Каховка, населення якого близько 37 тисяч осіб, зафіксовано вже 22 випадки захворювання.

Під час засідання у вівторок регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення закрити місто на в’їзд та виїзд, щоб запобігати подальшому розповсюдженню хвороби.

Так з 08:00 години 29 квітня та до 06:00 годину 4 травня місто Каховка буде закрито на в’їзд-виїзд. В’їзд дозволяється тільки громадянам, зареєстрованим у місті, та автотранспорту спеціальних рейсів, які забезпечують перевезення працівників об’єктів критичної інфраструктури.

У місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости — на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС “КТК”) і по вул. Мелітопольська 1-а. Рух в місті буде обмежено, дороги — перекрито бетонними блоками.

Правоохоронці контролюватимуть дотримання карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання.