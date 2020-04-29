Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.
Станом на 28 квітня в місті Каховка, населення якого близько 37 тисяч осіб, зафіксовано вже 22 випадки захворювання.
Під час засідання у вівторок регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення закрити місто на в’їзд та виїзд, щоб запобігати подальшому розповсюдженню хвороби.
Так з 08:00 години 29 квітня та до 06:00 годину 4 травня місто Каховка буде закрито на в’їзд-виїзд. В’їзд дозволяється тільки громадянам, зареєстрованим у місті, та автотранспорту спеціальних рейсів, які забезпечують перевезення працівників об’єктів критичної інфраструктури.
У місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости — на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС “КТК”) і по вул. Мелітопольська 1-а. Рух в місті буде обмежено, дороги — перекрито бетонними блоками.
Правоохоронці контролюватимуть дотримання карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання.
- Раніше повідомлялося, що влада Кременецького району Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме центральну владу ввести надзвичайний стан через різке зростання захворюваності COVID-19 – там уже близько 80-ти випадків.
- З 22 квітня влада району повністю заборонила в’їзд і виїзд жителів міста Почаїв через спалах коронавірусу в містечку на 8000 осіб. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.