Про це, зокрема, повідомляють видання Elle, Page Six та портал TMZ.

Як зазначає Elle, Дженнер подолала понад 2300 миль (близько 3701 км) із Лос-Анджелеса до Маямі заради вечірки Скотта.

30 квітня американському реперові виповнилося 29 років.

Спочатку Дженнер та Скотта помітили за вечерею у ресторані Komodo в Маямі, а згодом у нічному клубі LIV.

Поява Дженнер у Маямі спровокувала чутки про можливе возз’єднання із колишнім.

“Вони виглядали так, ніби були разом”, – повідомило виданню Page Six джерело, додавши, що пара “насолоджувалась компанією один одного”.

Репер та модель розважалися і танцювали у нічному клубі.

Інші джерела запевнили Page Six, що Дженнер та Скотт не є парою: вони лише друзі.

Travis Scott celebrated his birthday in Miami last night with a little help from Kylie Jenner 😳👀 pic.twitter.com/ZSyQ90MIxH

— SAINT (@saint) May 3, 2021