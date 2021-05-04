Про це, зокрема, повідомляють видання Elle, Page Six та портал TMZ.

Як зазначає Elle, Дженнер подолала понад 2300 миль (близько 3701 км) із Лос-Анджелеса до Маямі заради вечірки Скотта.

30 квітня американському реперові виповнилося 29 років.

Спочатку Дженнер та Скотта помітили за вечерею у ресторані Komodo в Маямі, а згодом у нічному клубі LIV.

Фото: elle.com

Поява Дженнер у Маямі спровокувала чутки про можливе возз’єднання із колишнім.

“Вони виглядали так, ніби були разом”, – повідомило виданню Page Six джерело, додавши, що пара “насолоджувалась компанією один одного”.

Репер та модель розважалися і танцювали у нічному клубі.

Інші джерела запевнили Page Six, що Дженнер та Скотт не є парою: вони лише друзі.

 

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Допис, поширений Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

 

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Допис, поширений Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

Дженнер поділилася фото із своєї подорожі в Instagram Stories (зокрема, знімками свого літака під час вильоту та приземлення в Маямі). Також вона опублікувала спільні фото Скотта та їхньої доньки Стормі.

Крім того, 23-річна модель показала свої фото в ефектній сукні та босоніжках. “Розмиті ночі”, – підписала вона знімки.

 

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Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Як відомо, Кайлі Дженнер почала зустрічатися з Тревісом Скоттом у 2017 році. На початку лютого 2018 року у пари народилася донька Стормі.

Згодом стало відомо, що модель та репер уже не разом.

  • Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер втратила титул найбільш високооплачуваної знаменитості в Instagram.
  • Минулого року модель Кайлі Дженнер знялася для обкладинки журналу Vogue Czechoslovakia разом зі своєю 2-річною дочкою Стормі Вебстер.