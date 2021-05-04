Американська модель та підприємиця Кайлі Дженнер подолала сотні кілометрів, щоб відвідати вечірку з нагоди дня народження репера Тревіса Скотта – її колишнього хлопця та батька її дитини.

Про це, зокрема, повідомляють видання Elle, Page Six та портал TMZ.

Як зазначає Elle, Дженнер подолала понад 2300 миль (близько 3701 км) із Лос-Анджелеса до Маямі заради вечірки Скотта.

30 квітня американському реперові виповнилося 29 років.

Спочатку Дженнер та Скотта помітили за вечерею у ресторані Komodo в Маямі, а згодом у нічному клубі LIV.

Поява Дженнер у Маямі спровокувала чутки про можливе возз’єднання із колишнім.

“Вони виглядали так, ніби були разом”, – повідомило виданню Page Six джерело, додавши, що пара “насолоджувалась компанією один одного”.

Репер та модель розважалися і танцювали у нічному клубі.

Інші джерела запевнили Page Six, що Дженнер та Скотт не є парою: вони лише друзі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

Travis Scott celebrated his birthday in Miami last night with a little help from Kylie Jenner 😳👀 pic.twitter.com/ZSyQ90MIxH — SAINT (@saint) May 3, 2021

Дженнер поділилася фото із своєї подорожі в Instagram Stories (зокрема, знімками свого літака під час вильоту та приземлення в Маямі). Також вона опублікувала спільні фото Скотта та їхньої доньки Стормі.

Крім того, 23-річна модель показала свої фото в ефектній сукні та босоніжках. “Розмиті ночі”, – підписала вона знімки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Як відомо, Кайлі Дженнер почала зустрічатися з Тревісом Скоттом у 2017 році. На початку лютого 2018 року у пари народилася донька Стормі.

Згодом стало відомо, що модель та репер уже не разом.