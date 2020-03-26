Про це повідомила в Instagram її лікарка Таїс Аліабаді.

Напередодні Таїс Аліабаді закликала всіх, у кого є така можливість, пожертвувати гроші на боротьбу з COVID-19. Кайлі Дженнер відгукнулася на цей заклик та пожертвувала $ 1 млн.

Ці кошти підуть на купівлю медичних масок, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту для лікарів, які працюють в реанімаціях та відділеннях інтенсивної терапії.

“Одна з моїх пацієнток, прекрасний Живий Ангел, щойно пожертвувала $ 1 млн, щоб допомогти нам купити сотні тисяч масок, щитків для особи та іншого захисного спорядження. … Від щирого серця дякую, Кайлі Дженнер. Ти мій герой”, — написала лікарка.