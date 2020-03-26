Про це повідомила в Instagram її лікарка Таїс Аліабаді.
Напередодні Таїс Аліабаді закликала всіх, у кого є така можливість, пожертвувати гроші на боротьбу з COVID-19. Кайлі Дженнер відгукнулася на цей заклик та пожертвувала $ 1 млн.
Ці кошти підуть на купівлю медичних масок, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту для лікарів, які працюють в реанімаціях та відділеннях інтенсивної терапії.
“Одна з моїх пацієнток, прекрасний Живий Ангел, щойно пожертвувала $ 1 млн, щоб допомогти нам купити сотні тисяч масок, щитків для особи та іншого захисного спорядження. … Від щирого серця дякую, Кайлі Дженнер. Ти мій герой”, — написала лікарка.
- Раніше повідомлялося, що відомий актор та політик Арнольд Шварценеггер пожертвував $ 1 млн на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.
- Американська акторка, бізнесвумен та письменниця Гвінет Пелтроу нагадала підписникам про необхідність дотримуватися запобіжних заходів у зв’язку з пандемією COVID-19.