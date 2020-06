Як вона з’явилася і як стала міжнародним символом ненависті до поліції, розповідає видання Vice.

Змістовна фраза “всі копи виродки” – системна критика ролі поліції. Французький еквівалент цієї фрази – “Tout le monde déteste la Police”, що перекладається як “Всі ненавидять поліцію”. Вікторія Гальярдо-Сільвер, яка пише про “ACAB” для Independent, пояснила, що воно висловлює ідею, що “проблема не в “декількох поганих яблуках”, а в тому, що дерево гниє зсередини, поширюючи свою отруту”.

Антипатія до поліції існує стільки ж, скільки існують правоохоронці. Смерть першого поліцейського, який був убитий на роботі в Лондоні, Джозефа Грентема, була розцінена присяжними, які з підозрою ставилися до копів, як “виправдане вбивство”. У перший раз, коли політичні радикали зіткнулися з новою поліцією, три поліцейських були підрізані, один смертельно, і знову присяжні сказали, що це “виправдане вбивство”.

Насправді ніхто не знає, коли вперше використовувалася фраза “всі копи виродки”. Лексикограф Ерік Партрідж написав в своїй книзі “Словник виловлених фраз”, що ця фраза існувала протягом усього 20-го століття і використовувалася “серед професійних злочинців і шахраїв, щонайменше, покоління назад”. Партрідж вперше почув фразу в 1920-х роках як частину пісні: “Я заспіваю вам пісню, вона не дуже довга: всі копи – виродки”. Ця пісня з’явилася в документальному фільмі We Are The Lambeth Boys, який був знятий влітку 1958 року.

Вважається, що ця фраза була вперше перетворена в абревіатуру групою страйкуючих робітників в 1940-х роках, але це може бути міським міфом. Не викликає сумнівів те, що в британській пенітенціарній системі популярність абревіатури зросла: ув’язнені писали “ACAB” на стінах і на собі. Графіті і сьогодні все ще можна знайти в британських в’язницях.

У популярній книзі про те, як вижити в тюремній системі, письменник Карл Каттермол описав “ACAB” як “абревіатуру сімдесятих, широко використовувану панками і злочинцями”.

Поява панків в кінці 1970-х допомогла “ACAB” поширитися по всьому світу. У 1982 році група The 4 Skins випустила пісню “ACAB”. Це була одна з найбільш успішних пісень, яка і популяризувала абревіатуру. Німецька антифашистська панк-група Slime випустила власну пісню “ACAB” роком раніше, і це допомогло встановити термін в німецьких молодіжних субкультурах. За цими треками було безліч інших.

“ACAB” також поширився через футбольну культуру. Англійські футбольні хулігани в 1960-х і 70-х роках були тісно пов’язані зі скінхедами, які використовували цю абревіатура, і оскільки шанувальники футболу в інших країнах скопіювали деякі їх стилі, вони також взяли “ACAB”.

Але вкоренилося використання “ACAB” через графіті. Абревіатуру в будь-якій точці світу наносили на стіни, потяги, мости та пам’ятники.

Автори графіті часто зазнають переслідувань з боку поліцейських, і написання “ACAB” на стінах – простий спосіб завдати удару у відповідь.

Водночас, використання “ACAB” як вираження незгоди робітничого класу проти людей, які перебувають при владі, в деяких країнах криміналізоване. По всій Європі регулярно надходять повідомлення про те, що поліція арештовує людей за носіння одягу та аксесуарів з цією абревіатурою.