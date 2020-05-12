Уже відомо нові правила роботи освітніх установ після виходу з карантину на початку наступного навчального року.

Про це у відеозверненні розповіла голова Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Уточнюється, що робота дитячих садків розпочнеться з підготовки приміщень та перевірки стану здоров’я працівників і дітей.

Спочатку після відкриття в дитячих садах діятимуть такі вимоги:

– батькам обмежено вхід до садка;

– батьківські збори проводитимуться дистанційно;

– щоденний огляд дітей;

– щоденна обробка і провітрювання приміщень;

– окремі входи для всіх груп дітей;

– групи не можна об’єднувати й проводити спільні заходи.

Своєю чергою в школах після відкриття будуть введені такі правила:

– відкрити всі запасні виходи та входи;

– різний початок занять для вікових категорій учнів (початкова, середня, старша школа);

– батьки мають вимірювати дітям температуру вранці, на входах і виходах;

– зміниться режим роботи їдальні та пересування дітей коридорами школи;

– масові заходи будуть обмежені;

– паперові журнали замінять електронними;

– обмежено вхід до школи батькам.

На видео с 23:30