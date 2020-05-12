Про це у відеозверненні розповіла голова Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
Уточнюється, що робота дитячих садків розпочнеться з підготовки приміщень та перевірки стану здоров’я працівників і дітей.
Спочатку після відкриття в дитячих садах діятимуть такі вимоги:
– батькам обмежено вхід до садка;
– батьківські збори проводитимуться дистанційно;
– щоденний огляд дітей;
– щоденна обробка і провітрювання приміщень;
– окремі входи для всіх груп дітей;
– групи не можна об’єднувати й проводити спільні заходи.
Своєю чергою в школах після відкриття будуть введені такі правила:
– відкрити всі запасні виходи та входи;
– різний початок занять для вікових категорій учнів (початкова, середня, старша школа);
– батьки мають вимірювати дітям температуру вранці, на входах і виходах;
– зміниться режим роботи їдальні та пересування дітей коридорами школи;
– масові заходи будуть обмежені;
– паперові журнали замінять електронними;
– обмежено вхід до школи батькам.
На видео с 23:30
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