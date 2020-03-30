Сьогодні парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як "антиколомойский".

#Букви розповідають, як голосували нардепи.

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”, відомий як “антиколомойский”, потримали 267 народних депутатів, 17 проголосували проти, 31 — утрималися, ще 29 участі в голосуванні не взяли.

Серед депутатів фракції “Слуги народу” на підтримку законопроєкту виступили 198 депутатів, ще 33 не були присутні на засіданні.

Не підтримали законопроект (утрималися або не голосували) такі нардепи фракції: Арсенюк, Березін, Василевська-Смаглюк, Воронько, Герман, Дубінський, Дунда, Загоруйко, Ковальов, Красов, Куницький, Струневич, Ткаченко, Трухін, Чорний та Яременко.









Як голосували нардепи за «антиколомойский» закон // 5 фото

Фракції “Європейської солідарності” та “Голосу” підтримали законопроєкт майже одноголосно. Всі присутні депутати проголосували “за”. Так само вчинила депутатська група “Довіра”.

Майже всі присутні на засіданні нардепи від “Батьківщини” виступили проти законопроєкту, нардеп Івченко — утримався.

У фракції “Опозиційна платформа — За життя” на підтримку не виступив жоден з присутніх нардепів.

Що стосується депутатської групи “За майбутнє”, з 7 присутніх на засіданні нардепів двоє (Вацак та Кучер) проголосували на підтримку проєкту закону, один (Бондар) виступив проти, троє (Колихаєв, Лубінець та Урбанський) від голосування утрималися, Гузь — не голосував.

Голоси позафракційних нардепів розділилися наступним чином: 10 нардепів (Гриб, Довгий, Магера, Молоток, Поляк, Разумков, Савчук, Стефанчук, Лабазюк, Магомедов) проголосували “за”, троє (Яковенко, Новинський, Поляков) від голосування утрималися, один виступив проти (Требушкін), ще один (Кондратюк) на проголосував.