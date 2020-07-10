Стало відомо, як можна виправити помилку Facebook в iOS, уникнувши збою Spotify, Pinterest, Tinder та інших популярних додатків.

Про це повідомив американський ресурс про комп’ютерну техніку The Verge.

Відзначається, що iOS SDK від Facebook на сьогодні призводить до збою ряду популярних додатків для iPhone, серед яких Spotify, Pinterest та Tinder.

“Не потрібно навіть встановлювати додаток Facebook для збою інших додатків через те, що розробники впровадили вхід у Facebook через свої власні додатки. Але є обхідний шлях, щоб відновити та запустити програми, перш ніж Facebook виправить проблеми”, – сказано в матеріалі.

Уточнюється, що Lockdown Apps, брандмауер і додаток для захисту конфіденційності на iOS, використовує VPN для блокування завантаження трекерів і інших речей, таких як iOS SDK Facebook, в сторонніх додатках. Все це допоможе запускати популярні додатки під час простою Facebook iOS SDK.

Завантажте Lockdown Apps з App Store;

Відкрийте програму Lockdown і дотримуйтесь інструкцій на екрані;

Натисніть “Скасувати”, коли він просить вас зареєструватися або увійти;

Натисніть кнопку “Брандмауер включений” у верхній частині додатка;

Вам потрібно буде погодитися налаштувати профіль VPN на вашому iPhone;

Після настройки ви можете перемикати VPN/брандмауер з додатків блокування;

Пропустіть пробну версію і додатки тепер будуть працювати вільно.