В Японії попри спалах коронавірусу не вводили суворий карантин: зокрема, не припиняли роботу громадського транспорту і метро в Токіо. Все тому, що влада країни обрала іншу тактику боротьби з COVID-19.

Про це йдеться в статті японського експерта-міжнародника, журналіста Хірано Такаші для агентства “Укрінформ”.

Так, 14 лютого в Японії була сформована Нарада експертів із протидії COVID-19, в яку увійшли фахівці з різних напрямків медицини. Вони досліджували випадки захворювання, зокрема ситуації, коли спостерігалося масове зараження (“кластери”). На основі аналізу цих даних були вироблені рекомендації уряду, бізнесу і громадянам.

Експертна рада дійшла висновку, що зараженню COVID-19 надзвичайно складно запобігати (неможливо запобігти інфікуванню абсолютно кожної людини). У зв’язку з цим ставка була зроблена на уповільнення темпів поширення вірусу.

Жителям Японії було рекомендовано за наявності найменших симптомів самоізолюватись, а не бігти відразу в лікарню.

Повідомляти у відповідні органи японцям порадили, “якщо симптоми застуди або температура тіла вище 37,5 тривають більше 4 дня, або є задишка (щодо осіб літнього віку – 2 дні)”.

Крім того, японці повинні уникати місць із великим скупченням людей.

Як зазначає Хірано Такаші, влада Японії з самого початку не ставила за мету виявити кожного хворого в країні, а сконцентрувала зусилля на запобіганні масовому зараженню. Кінцева мета таких дій – поступове набуття колективного імунітету без навантаження на систему охорони здоров’я країни.

“Уряд не збирається виявити всіх хворих, бо на їхню думку, це не раціонально. Тож кількість зафіксованих випадків напевно менша, ніж справжня кількість заражених. При наявності підозри на інфікування закликають спершу самоізолюватися. Вони радше концентрують ресурси на виявлення тих осіб, які масово заражають інших людей, і таким чином запобігають виникненню кластеру захворювання. Причина таких дій — намагання здобути колективний імунітет на тлі існування якісної та готової системи охорони здоров’я в країні та високого рівня розуміння ситуації суспільством“, – наголошує Хірано Такаші.

За словами журналіста, в Японії з 3 березня був введений карантин у школах до початку квітня, а також був обмежений в’їзд іноземців до країни. Однак суворий карантин влада не вводила: не закривала закладів громадського харчування, а також не зупиняла громадський транспорт.

У Токіо як і раніше безліч людей добираються на роботу в метро. Японці не припинили зустрічей з друзями, хіба що тепер вони “носять маски і ретельно миють руки”.

Як пояснює Хірано Такаші, рішення не закривати метро ґрунтується на місцевому науковому дослідженні. Так, Нарада експертів дійшла висновку, що масове зараження можливе за наявності одночасно трьох умов: закритого простору з поганою вентиляцією, скупчення людей і розмов у тісній близькості.

Жителі Японії послухалися порад і поводяться стримано на вулиці і в транспорті. Відтак, масових заражень не відбувається.

“На думку експертів, у метро масова передача вірусу не відбудеться, якщо певні умови одночасно не будуть задоволені… Три умови, яких необхідно уникнути, щоб запобігти виникненню кластеру, є наступними: закритий простір із поганою вентиляцією; скупчення людей в одному місці; розмови в тісній близькості (у межах досяжності руки)… У центрі Токіо у вагоні метро дуже людно, але пасажири не розмовляють активно між собою, а мовчки в масках терплять цей момент, отже зазначені три умови не є задоволені, тому масового зараження не стається, згідно з дослідженнями японських експертів“, – пише Хірано Такаші в своїй статті.

Він зазначає, що попри відсутність жорсткого карантину, в Японії темпи зростання інфікованих поки що набагато повільніші, ніж в країнах Європи, Ірані або США. Так, станом на ранок 27 березня в Японії було зафіксовано 94 нові зараження. У цілому в країні було підтверджено 1402 випадки.