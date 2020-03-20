Про це йдеться в статті #Букв “Для перемоги над коронавірусів потрібна жорстка рука? Ні. Три докази”.

Одним із перших підозру щодо появи нового коронавірусу озвучив офтальмолог із центрального шпиталю Уханя Лі Веньянь. 30 грудня 2019 року він написав кілька повідомлень у груповий чат випускників місцевого медуніверситету – ось вони:

“Є сім підтверджених випадків SARS, що інфікувалися на місцевому ринку, – пише він у цих повідомленнях. – Людей ізолювали в реанімації нашого шпиталю”. Додає фото опису діагнозу, відео комп’ютерної томографії легень. “Підтверджено, що це коронавірусне захворювання, але точний вид вірусу ще визначають. Скажіть рідним та близьким, щоб береглись”, – попереджає Лі. “Будь обережним, а то наш чат заблокують”, – відповідають йому.

Скріншоти розмови розлетілися мережею. І вже 3 січня надійшла реакція. Не та, якої варто було б очікувати у демократичному суспільстві: проти Веньяня відкрили кримінальну справу, поліція змусила його підписати заяву про відмову від своїх слів. 8 січня він повертаючись до роботи у шпиталі, підхоплює вірус. За місяць помирає.

Раніше повідомлялося, що якби в Китаї ввели карантин після перших випадків зараження коронавірусом, то наступних випадків зараження було б на 95% менше.