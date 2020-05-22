Зупинки транспорту, магазини, парки, ресторани - в яких з цих місць і з якою ймовірністю можна заразитися коронавірусом?!

Відповів на ці питання імунолог, доцент Массачусетського університету в Дартмут Ерін Бромідж.

В умовах послаблення карантинних обмежень в Україні та світі – відповіді на ці питання стали ще більш актуальними. Своє бачення ситуації епідеміолог описав в блозі, який прочитали вже близько 16 мільйонів осіб.

Де можна заразитися коронавірусом

Імунолог пояснив, що зараження коронавірусом, як правило, відбувається при постійному контакті людей між собою. Тобто найбільш високий ризик заразитися саме від своїх домашніх. Ті можуть принести інфекцію в будинок, самі того не підозрюючи.

При цьому, не варто надмірно переживати про ймовірність зараження, наприклад, в парку, коли вам назустріч біжить людина без маски.

Він пояснив, що на свіжому повітрі продукт людського видиху, в якому може бути вірус, розсіюється дуже швидко. Тому, якщо якась частка вірусу і потрапила на іншу людину, то ймовірність зараження вкрай низька.

“Щоб ви захворіли, в ваш організм має потрапити так звана інфекційна доза – близько тисячі частинок вірусу SARS-CoV-2. Ця оцінка базується на дослідженнях відповідних доз стосовно MERS і SARS”, – написав він.

Щоб заразитися – потрібен тривалий контакт з людиною. Отримати необхідну для зараження дозу від людини, яка проходить або пробігає мимо – нереально.

Симптоми, яких варто остерігатися

Кого дійсно варто побоюватися, так це людей, у яких вже є явні ознаки можливого зараження: чхання і кашель.

При кашлі людина за раз викидає в повітря близько трьох тисяч дрібних крапель зі швидкістю 80 км/ч.

Більшість з них досить великі, щоб впасти на землю від власної ваги, але деякі можуть залишитися в повітрі і долетіти до протилежного кінця кімнати.

Наприклад, якщо людина, з якою ви їдете в ліфті, не кашляє, а чхає, ризик збільшується в 10 разів.

Один чих – це близько 30 тисяч частинок, що рухаються зі швидкістю 320 кілометрів на годину, причому набагато меншого розміру, тому вони легко долітають навіть до самого далекого кінця приміщення.

“Якщо людина заражена, то вона, кашляючи чи чхаючи, всякий раз виділяє 200 мільйонів вірусних частинок”, – зазначає Бромідж.

При особистому контакті, коли інфікований чхає, то за раз можна отримати інфекційну дозу в тисячу вірусних частинок. Навіть якщо біля вас ніхто не чхав і не кашляв, можна все одно заразитися, оскільки вірусні частинки витають в повітрі по кілька хвилин.

Безсимптомні розповсюджувачі коронавірусу

Загальновідомий факт – протягом п’яти днів люди можуть не мати симптомів, але при цьому заражати інших. Через п’ять днів у деяких ознаки зараження так і не з’являються. При цьому, вони видихають вірусні частинки, які на деякий час можуть залишитися в повітрі.

“При одному видиху виділяється від 50 до 5000 крапельок. Більшість з них рухаються повільно і майже відразу падають на землю”, – зазначив Бромідж.

Якщо людина дихає носом, то кількість вірусних частинок істотно скорочується.

Орієнтуючись на дані наукових досліджень, Бромідж зазначив, що для того, щоб набрати інфекційну дозу в тисячу частинок, необхідну для зараження коронавірусом, то потрібно вдихати всі виділені ним частинки протягом 50 хвилин.

Тобто якщо в одному приміщенні знаходяться людина здорова і безсимптомний носій коронавірусної інфекції, то ймовірність зараження першого незначна, якщо той не чхає і не кашляє.

Він звернув увагу на те, що велика частина заражень поза домом може відбуватися в результаті контакту з безсимптомними хворими. Але якщо починається безпосередній контакт, то ризик зростає приблизно в 10 разів.

“Варто вам закричати або заспівати – і крапельки починають буквально обстрілювати простір перед вами, причому вони надходять з глибини легенів, де тканини інфіковані сильніше. Взагалі, будь-яке зусилля при видиханні різко збільшує зараження повітря”, – зазначив він.

Потенційно небезпечні місця зараження

Найбільш ймовірний ризик зараження у представників тих професій, яким доводиться постійно контактувати з людьми, в тому числі з зараженими.

Серед потенційно небезпечних місць зараження коронавірусом доктор Бромідж назвав круїзні лайнери, офісні приміщення, спортивні та розважальні заходи, вечірки, похорони, вокальні репетиції.

“Навіть якщо хвора людина знаходиться в 15 метрах від вас, як під час репетиції хору або в колл-центрі, і кількість досягаючих вас частинок вірусу невелика, за тривалий час ви можете набрати дозу”, – говорить учений.

До групи особливого ризику віднесли стоматологів.

“Під час їх роботи, свердління, відсмоктування та іншого, утворюється велика кількість аерозольної речовини. Адміністрації слід подумати, як організувати робочий простір таким чином, щоб захистити своїх співробітників, тому що небезпека загрожує насамперед стоматологам, а не пацієнтам”, – стверджує Бромідж.

Також в групі ризику – вчителі і викладачі.

“Вчителі і викладачі, в основному немолоді люди, повинні перебувати тривалий час в одному приміщенні з молоддю. Треба грунтовно думати над тим, як убезпечити ці робочі місця”, – зауважує експерт.

Де небезпечніший вірус: на вулиці чи в приміщенні

Науці поки невідомі масові випадки зараження, які траплялися на відритому повітрі. Так не відбувається через те, що вітер і повітря розсіюють вірусні частинки, а сонячні промені, вологість і ультрафіолет знижують тривалість їх існування. Якщо дотримуватися соціальної дистанції і не контактувати довго з ким-небудь, ймовірної інфікації можна уникнути.

При цьому, більш небезпечні все ж закриті приміщення, і чим менша їх площа – тим гірше. Особливо це стосується проведення заходів, де людям потрібно постійно розмовляти один з одним, кричати або співати.

Ще одна небезпека – погана або недостатня вентиляція і кондиціювання повітря.

Він вважає, що магазини не входять до групи ризику, якщо покупець не перебуває довгий час на одному і тому ж місці.

Оцінка ризику можливого зараження

“Якщо ви сидите в добре провітрюваному приміщенні, де небагато людей, ризик невеликий. Якщо ви працюєте у відкритому офісі, треба оцінити його площу, кількість людей і вентиляцію. Якщо ваша робота передбачає контакти лицем до лиця, тим більше, гучні розмови і крик, подумайте добряче”, – зазначив імунолог.

Наприклад, якщо ситуація стосується відвідувача торгового центру, то якщо там велика площа, хороша вентиляція, трохи людей, і він не буде там довго – ризик зараження мінімальний. Але якщо це працівник складу в тому ж торговому центрі, то для нього ризик зараження набагато вищий.