Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Кабмін вносив програму до Парламенту вдруге. Раніше документ, який складався всього з 9 сторінок, був направлений на доопрацювання.

У новій редакції в програмі на сайті ВР – понад 80 сторінок. Але це не стало аргументом для її ухвалення.

Так, напередодні профільний комітет з питань економрозвитку не рекомендував Парламенту підтримувати програму.

Сьогодні нардепи від низки фракцій Ради критикували документ. Так, нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко зазначив, що документ “немає сенсу обговорювати”, оскільки Кабмін повинен вже звітувати про 100 днів діяльності, а не подавати план дій.

Нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк заявив, що програма Кабміну “схожа на твір”, який не затвердив профільний комітет.

А лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко назвала програму Кабміну “туфтою”, за яку її фракція голосувати не збирається.

У підсумку проєкт постанови № 3330, яким планувалося затвердити програму, набрав лише 207 голосів нардепів (при 226 мінімально необхідних).

Зокрема, проголосували тільки 176 нардепів від “Слуги народу” (при загальній кількості в 248). Як повідомляє кореспондент #Букв, під час розгляду програми кілька десятків депутатів від “СН” вийшли із залу засідань і пішли в буфет.

Також програму підтримали: 6 нардепів від групи “За майбутнє”, 17 – від групи “Довіра”, 8 позафракційних.

Жодного голосу не дали фракції: “Європейської Солідарності”, ВО “Батьківщина”, “Голосу”, “Опозиційної платформи – За життя”.