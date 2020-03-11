Більше 115 тис. осіб заразилися коронавірусом, понад 4200 - померли. Напевно, головне питання, яке цікавить людей - як уберегтися від зараження, що для цього треба робити?

#Букви зібрали рекомендації, як уберегти себе і рідних від зараження.

28 лютого у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вірус COVID-19 може поширитися по всьому світу. У той же день відразу п’ять країн повідомили про перші випадки зараження, при цьому усі вони були пов’язані з поїздками до Італії. Україна стала 74-ю країною, де зафіксували коронавірус.

Що робити при підозрі на коронавірус?

Тут у лікарів є золоте правило щодо контролю над інфекціями – це ізоляція хворих людей. Так рекомендує ВООЗ.

В поліклініку ходити не треба – там зазвичай черги. Якщо у людини підтвердиться захворювання на коронавірус, то є висока ймовірність того, що захворіють і ті, хто перебував поруч. Адже вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

Якщо людина захворіла або підозрює, що заразилася, їй слід негайно повідомити сімейного лікаря або викликати швидку допомогу.

Як не заразитися: рекомендації

Мити руки.

Лікарі рекомендують часте миття рук з милом. Особливо важливо приділяти увагу ділянкам між пальцями і видаляти бруд з-під нігтів.

Руки слід мити: після приходу з вулиці додому або на роботу; після туалету; перед тим, як сісти за стіл; якщо руки брудні.

У разі, коли немає можливості помити руки, можна скористатися спреєм-антисептиком або спиртовими серветками. Слід зауважити, що спиртовий антисептик повинен містити мінімум 60% спирту.

Провітрювати приміщення

Повітря в приміщенні не повинен застоюватися.

Провітрювати квартиру, офіси слід якомога частіше. Якщо є можливість, краще проводити більше часу на свіжому повітрі.

Правильно харчуватися

Щоб імунітет, необхідно щодня їсти фрукти, овочі, білок, ферментовані продукти.

Фрукти та овочі містять вітаміни, необхідні для активної роботи імунної системи. Вітамін С, що міститься в солодкому перці, капусті, цитрусових, ягодах шипшини, допомагає працювати клітинам, які поглинають потенційно шкідливі частинки. Для посилення роботи вітаміну С необхідний цинк – він міститься у висівках, помідорах, часнику, імбирі, горіхах, гарбузовому насінні, бобових. Вітамін А підтримує здоров’я тканин рота, кишечника, дихальних шляхів. Він міститься в шпинаті, яскраво-жовтих, оранжевих та червоних плодах.

Білкова їжа. Білок – це будівельний матеріал для нашого організму. Його дефіцит знижує імунітет. Їжа, багата на білки: продукти тваринного походження (яловичина, свинина, печінка), яйця, риба, бобові (соя, горох, квасоля).

Ферментовані продукти: натуральні йогурти, кефір, квашені огірки, капуста – їх споживання сприяє розмноженню корисних бактерій в кишечнику.

Спеції: часник, імбир, орегано, кориця відомі своїми антибактеріальними, протизапальними та антиоксидантними властивостями, що захищають клітини організму від проникнення хвороботворних мікроорганізмів. Але варто пам’ятати, це не панацея

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Чого не варто робити?

Від зараження вірусом не врятують прості медичні маски. Хірургічна маска не може зупинити вірус, якщо він “літає” в повітрі. Такий засіб захисту більше для психологічного заспокоєння.

Не варто приймати для профілактики противірусні препарати, імуномодулятори, індуктори інтерферону – вони малоефективні.

Якщо з’явилися перші симптоми – не можна самостійно починати лікування, а особливо приймати антибіотики. Антибіотики від вірусу не рятують – вони лікують бактеріальну інфекцію.

Не вдавайтеся до народних методів лікування.

Рекомендації ВООЗ

Стандартні рекомендації ВООЗ наступні:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

при кашлі та чханні прикривайте рот і ніс паперовою серветкою, яку після слід негайно викинути і помити руки;

уникайте тісного контакту з усіма, у кого кашель, нежить, хворобливий вигляд – лихоманка;

в людних місцях дотримуйтеся дистанції не менше 1 м один від одного;

не торкайтеся очей, носа та рота;

якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, слід звернутися до лікаря і повідомити йому історію подорожей;

відвідуючи ринки в районах, де зараз фіксуються випадки нового коронавируса, уникайте контакту з живими тваринами, будь-якими поверхнями, які контактують з тваринами;

не вживайте в їжу сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. Не їжте сире м’ясо, яйця, молоко і так далі.

стежте за інформацією про захворювання, заходи профілактики, установах, куди можна звернутися, тільки з офіційних джерел.

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Рекомендації для подорожуючих

Мандрівні, які хворіють, доцільно відкласти свою поїздку. Особливо це стосується людей похилого віку та з хронічними захворюваннями.

Загальні рекомендації для подорожуючих стандартні:

гігієна рук;

використання одноразових паперових серветок при чханні, кашлі.

не торкатися рота, носа, очей;

не використовувати медичні маски – немає доказів у їхній ефективності.

Але головне під час будь-якої спалаху захворювання – не панікувати! Вирішуйте проблеми в міру їхнього надходження.