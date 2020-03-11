#Букви зібрали рекомендації, як уберегти себе і рідних від зараження.

28 лютого у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вірус COVID-19 може поширитися по всьому світу. У той же день відразу п’ять країн повідомили про перші випадки зараження, при цьому усі вони були пов’язані з поїздками до Італії. Україна стала 74-ю країною, де зафіксували коронавірус.

Що робити при підозрі на коронавірус?

Тут у лікарів є золоте правило щодо контролю над інфекціями – це ізоляція хворих людей. Так рекомендує ВООЗ.

В поліклініку ходити не треба – там зазвичай черги. Якщо у людини підтвердиться захворювання на коронавірус, то є висока ймовірність того, що захворіють і ті, хто перебував поруч. Адже вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

Якщо людина захворіла або підозрює, що заразилася, їй слід негайно повідомити сімейного лікаря або викликати швидку допомогу.

Як не заразитися: рекомендації

Мити руки.

мыть руки

Лікарі рекомендують часте миття рук з милом. Особливо важливо приділяти увагу ділянкам між пальцями і видаляти бруд з-під нігтів.

Руки слід мити: після приходу з вулиці додому або на роботу; після туалету; перед тим, як сісти за стіл; якщо руки брудні.

У разі, коли немає можливості помити руки, можна скористатися спреєм-антисептиком або спиртовими серветками. Слід зауважити, що спиртовий антисептик повинен містити мінімум 60% спирту.

Провітрювати приміщення

провітрювання приміщення

Повітря в приміщенні не повинен застоюватися.

Провітрювати квартиру, офіси слід якомога частіше. Якщо є можливість, краще проводити більше часу на свіжому повітрі.

Читайте також:

Коронавірус може жити на поверхні предметів більше ніж тиждень, – вчені

Правильно харчуватися

Щоб імунітет, необхідно щодня їсти фрукти, овочі, білок, ферментовані продукти.

Фрукти та овочі містять вітаміни, необхідні для активної роботи імунної системи. Вітамін С, що міститься в солодкому перці, капусті, цитрусових, ягодах шипшини, допомагає працювати клітинам, які поглинають потенційно шкідливі частинки. Для посилення роботи вітаміну С необхідний цинк – він міститься у висівках, помідорах, часнику, імбирі, горіхах, гарбузовому насінні, бобових. Вітамін А підтримує здоров’я тканин рота, кишечника, дихальних шляхів. Він міститься в шпинаті, яскраво-жовтих, оранжевих та червоних плодах.

Білкова їжа. Білок – це будівельний матеріал для нашого організму. Його дефіцит знижує імунітет. Їжа, багата на білки: продукти тваринного походження (яловичина, свинина, печінка), яйця, риба, бобові (соя, горох, квасоля).

Ферментовані продукти: натуральні йогурти, кефір, квашені огірки, капуста – їх споживання сприяє розмноженню корисних бактерій в кишечнику.

Спеції: часник, імбир, орегано, кориця відомі своїми антибактеріальними, протизапальними та антиоксидантними властивостями, що захищають клітини організму від проникнення хвороботворних мікроорганізмів. Але варто пам’ятати, це не панацея

.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: в МОЗ дали рекомендації щодо захисту і профілактики

Чого не варто робити?

Від зараження вірусом не врятують прості медичні маски. Хірургічна маска не може зупинити вірус, якщо він “літає” в повітрі. Такий засіб захисту більше для психологічного заспокоєння.

Не варто приймати для профілактики противірусні препарати, імуномодулятори, індуктори інтерферону – вони малоефективні.

Якщо з’явилися перші симптоми – не можна самостійно починати лікування, а особливо приймати антибіотики. Антибіотики від вірусу не рятують – вони лікують бактеріальну інфекцію.

Не вдавайтеся до народних методів лікування.

Читайте також:

МОЗ запустило Telegram-бот, що відповідає на запитання про коронавірус

Рекомендації ВООЗ

Стандартні рекомендації ВООЗ наступні:

  • часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
  • при кашлі та чханні прикривайте рот і ніс паперовою серветкою, яку після слід негайно викинути і помити руки;
  • уникайте тісного контакту з усіма, у кого кашель, нежить, хворобливий вигляд – лихоманка;
  • в людних місцях дотримуйтеся дистанції не менше 1 м один від одного;
  • не торкайтеся очей, носа та рота;
  • якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, слід звернутися до лікаря і повідомити йому історію подорожей;
  • відвідуючи ринки в районах, де зараз фіксуються випадки нового коронавируса, уникайте контакту з живими тваринами, будь-якими поверхнями, які контактують з тваринами;
  • не вживайте в їжу сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. Не їжте сире м’ясо, яйця, молоко і так далі.
  • стежте за інформацією про захворювання, заходи профілактики, установах, куди можна звернутися, тільки з офіційних джерел.

Рекомендації для подорожуючих

Мандрівні, які хворіють, доцільно відкласти свою поїздку. Особливо це стосується людей похилого віку та з хронічними захворюваннями.

Загальні рекомендації для подорожуючих стандартні:

  • гігієна рук;
  • використання одноразових паперових серветок при чханні, кашлі.
  • не торкатися рота, носа, очей;
  • не використовувати медичні маски – немає доказів у їхній ефективності.

Але головне під час будь-якої спалаху захворювання – не панікувати! Вирішуйте проблеми в міру їхнього надходження.