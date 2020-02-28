Відповідний відеоролик опублікований на Facebook-странице СНБО.
Так, для уникнення зараження коронавірусом рекомендується:
- Мити руки руки із засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом протягом мінімум 20 секунд або із засобом дезінфекції, який містить 60% спирту.
- Уникати близьких контактів. Дотримуйтесь відстані мінімум 2 метрів від людини, яка кашляє, чхає, має підвищену температуру.
- Не торкатись руками до очей, носа, рота. Руки можуть контактувати з поверхнями, які заражені вірусом, і передати його тілу.
- Кашляти/чхати на внутрішню частину ліктя, щоб уникнути зараження об’єктів і людей, з якими контактуєте.
- Не вживати антибіотики або противірусні препарати, оскільки наразі немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом.
- Мити поверхні із засобами дезінфекції, які можуть вбивати коронавірус: відбілювач, хлор, розчинники, 75% етанол, оцтова кислота та хлороформ.
- Використовувати маску тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині.
- Тих, хто знаходився в КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, просять зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я (0 800 505 201), щоб отримати інформацію про подальші дії.
Коронавірус COVID-19: 8 правил, яких слід дотримуватися
Коронавірус #COVID-19: 8 правил, яких слід дотримуватися
Gepostet von Рада національної безпеки і оборони України am Donnerstag, 27. Februar 2020
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.