Як це зробити в коментарі #Буквам розповів релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Він пояснив, що, в першому варіанті, молитву повинен читати старший чоловік.

Другий варіант – член сім’ї, який зазвичай ходить до церкви, кропить паску святою водою після того, як по онлайн-трансляції богослужіння будуть прочитані молитви. Також ця людина має право самостійно прочитати молитви і окропити паски.

“Якщо святої води немає, потрібно паски просто перехрестити”, – пояснив релігієзнавець.

Ось приклад молитви, яку можна прочитати при запаленій свічці:

“Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував! (тричі)”

Молитва на благословення пасхального хліба та пасок

Боже всесильний і Господи Вседержителю, що через Твого раба Мойсея, під час виходу Ізраїля з Єгипту і звільнення Твоїх людей з гіркої неволі фараона, наказав заколоти агнця, прообразуючи добровільно за нас заколеного на хресті Агнця, що бере гріхи всього світу, Твого улюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, — Ти і сьогодні, смиренно благаємо Тебе, споглянь на цей хліб, і благослови і освяти його, бо і ми, Твої раби, в честь і славу, і на спомин славного Воскресення Того ж Твого Сина, а Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми одержали звільнення від вічного ворожого рабства і нерозв’язних пут ада, свободу і переведення, перед Твоєю величчю нині в цім всесвітлім, преславнім і спасеннім дні Пасхи, його приносимо. А нас, зроби, щоб ми стали причасниками Твого небесного благословення, і всякий біль і недугу Твоєю силою віджени від нас, подаючи всім здоров’я. Бо Ти є джерело благословення і податель зцілення, і Тобі славу возсилаємо, безначальному Отцеві, з Твоїм єдинородним Сином, і Твоїм пресвятим, благим і животворящим Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення пасхальних яєць, сиру та молочних виробів

Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, молоко, яйця й іншу поживу, й нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими Твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовної твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих тридневного воскресення Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення пасхального агнця й іншої м’ясної поживи

Споглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всю іншу м’ясну поживу, благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився насолодитися Твоєю ласкою, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одержимо, чесного ради хреста Твого й тридневного з мертвих воскресення. Бо Ти є істинна Пожива й Податель благ, все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Після молитов потрібно тричі окропити пасхальну їжу вимовляючи: