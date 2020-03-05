У матеріалі американського видання The New York Times дали поради, як припинити чіпати своє обличчя.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

“Протягом дня ми торкаємося безлічі поверхонь – дверних ручок, кнопок ліфта, стовпів метро – де віруси, включаючи новий коронавірус, можуть затримуватися на кілька днів. Звідти мікроби можуть потрапляти з наших кінчиків пальців в ніс, рот або очі. Все це портали входу для коронавірусу, а також інших вірусів і мікробів”, – сказано в статті.

Відзначається, що спалах нового китайського атипового коронавірусу змусила багатьох людей заново усвідомити, наскільки часто вони торкаються свого обличчя.

“Дуже важко позбутися цієї звички, оскільки часто ми чіпаємо обличчя несвідомо” – говорить доктор Ванесса Раабе.



Тримайте під рукою коробку серветок



Коли хочеться потерти ніс, почухати обличчя, або поправити волосся, візьміть серветку. Якщо відчуваєте, що хочеться чхнути, але серветки немає, чхайте в лікоть, а не в руку.

За інформацією експертів в області охорони здоров’я, чхання в руку підвищить ймовірність передачі інфекції іншим людям.

Визначте тригери

Зробіть паузу протягом дня, щоб помітити компульсивну поведінку. Як тільки ви краще дізнаєтеся, коли і чому ви торкаєтеся свого обличчя, усунення основної причини може стати ефективним рішенням.

“Якщо ви трете очі, тому що вони сухі, використовуйте зволожуючі краплі. Якщо ви використовуєте свою руку як опору для підборіддя або поправляєте волосся, знайте про це”, – сказано в матеріалі.

Також медики радять людям, які носять контактні лінзи і труть через це очі, просто почати носити окуляри.

Для того, щоб пам’ятати про свої тригери, можна розміщувати по своєму будинку відповідні нагадування.



Тримайте руки зайнятими

Фахівці рекомендують займати руки м’ячиком, або іншим відволікаючим засобом. При цьому не забувайте регулярно чистити відволікаючий об’єкт.

Можна також складати руки на колінах, або ж придумати інші способи, як їх задіяти.

Крім того, можна використовувати лосьйон або ароматизоване мило для того, щоб згадувати кожен раз, коли ви підносите руки до обличчя.

Розслабтеся

“Люди повинні намагатися знизити стрес у всіх сферах, а не турбуватися про те, до чого вони торкаються. Стрес впливає на вашу імунну систему, і чим більше у вас стресу, тим більше ви знижуєте здатність свого організму боротися з інфекціями”, – розповідає доктор психіатрії.

Також, за словами фахівця, корисно концентруватися на теперішньому моменті часу, практикуючи дихальні вправи і вправи на тренування свідомості.