В ніч з 6 на 7 липня в парку "Київська Русь" під Києвом на честь дня Івана Купала відбулися народні гуляння.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У парку “Київська Русь” (с.Копачів, Київська область) в ніч з понеділка на вівторок влаштували народні гуляння на честь дня Івана Купала. У них взяли участь десятки людей, багато на свято наділи вишиванки.

В рамках програми святкування були катання на конях, середньовічні майстер-класи, відпочинок на пляжі Лісового озера.

Також для гостей було організовано квест з пошуку папороті і виступ кінно-трюкового театру.

Були і традиційні стрибки через багаття.

Також під час святкувань проводили майстер-класи з плетіння вінків. Вже готові вінки дівчата запустили на воду в Лісовому озері.