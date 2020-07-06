Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У парку “Київська Русь” (с.Копачів, Київська область) в ніч з понеділка на вівторок влаштували народні гуляння на честь дня Івана Купала. У них взяли участь десятки людей, багато на свято наділи вишиванки.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

В рамках програми святкування були катання на конях, середньовічні майстер-класи, відпочинок на пляжі Лісового озера.

Також для гостей було організовано квест з пошуку папороті і виступ кінно-трюкового театру.

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Ивана_купала_киев_2020

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Були і традиційні стрибки через багаття.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Також під час святкувань проводили майстер-класи з плетіння вінків. Вже готові вінки дівчата запустили на воду в Лісовому озері.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви