Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У парку “Київська Русь” (с.Копачів, Київська область) в ніч з понеділка на вівторок влаштували народні гуляння на честь дня Івана Купала. У них взяли участь десятки людей, багато на свято наділи вишиванки.
В рамках програми святкування були катання на конях, середньовічні майстер-класи, відпочинок на пляжі Лісового озера.
Також для гостей було організовано квест з пошуку папороті і виступ кінно-трюкового театру.
Були і традиційні стрибки через багаття.
Також під час святкувань проводили майстер-класи з плетіння вінків. Вже готові вінки дівчата запустили на воду в Лісовому озері.
- Раніше #Букви розповідали, які є традиції, обряди і гадання, пов’язані зі святом Івана Купала.