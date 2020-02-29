#Букви розповідають, як актрисі вдалося схуднути.
Головним мотиватором актриси була зоряний тренер з Лос-Анджелеса Марні Алтон, з якою вона знайома більше ніж 15 років.
На шляху до ідеальної фігури вона дотримувалася суворої дієти протягом півроку.
Її дієта побудована на принципах правильного збалансованого харчування. Скоротивши швидкі вуглеводи, цукор, молочні продукти і калорійну їжу, таку як піца, головний акцент в дієті Беррімор робить на рослинну клітковину (овочі, фрукти і зелень), а також крупи, м’ясо і морепродукти.
“Я слідувала методам Кімберлі Снайдер, але додала до її вегетаріанських та веганських страв трохи білків, наприклад, рибу й курку. Я була дуже дисциплінована, і все, що я робила, це плакала і мріяла про піцу. Я насправді все ще мрію і плачу про піцу”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
This is exactly how I feel on my diet right now! thank you @plastikmagazine
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I love to entertain friends and colleagues for lunch at home and my favorite dish to serve is always… pasta!! 🍝 I really do try to eat healthy, but I’ve turned to #EMSCULPT to help me find balance (and give me that extra bit of help), so I can enjoy fun pasta parties with friends on special occasions… because what is better than sharing a great meal with even better company and still feel great the next day?! #ad @btlaesthetics
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Також іноді Беррімор починає свій день з зеленого смузі, що складається зі шпинату, кінзи, салату ромен, селери, яблука, груші і лимонного соку. За словами самої Снайдер, такий напій сповнений волокон, вітамінів і мінералів, а вживання натуральних, цільних продуктів сприяє природній ситості і підтримує добре самопочуття Беррімор протягом дня.
- Відома співачка Адель, яка схудла на 45 кілограм, з’явилася на вечірці з нагоди вручення кінопремії “Оскар” в обтягуючій леопардовій сукні.