#Букви розповідають, як актрисі вдалося схуднути.

Головним мотиватором актриси була зоряний тренер з Лос-Анджелеса  Марні Алтон, з якою вона знайома більше ніж  15 років.

На шляху до ідеальної фігури вона дотримувалася суворої дієти протягом півроку.

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Її дієта побудована на принципах правильного збалансованого харчування. Скоротивши швидкі вуглеводи, цукор, молочні продукти і калорійну їжу, таку як піца, головний акцент в дієті Беррімор робить на рослинну клітковину (овочі, фрукти і зелень), а також крупи, м’ясо і морепродукти.

“Я слідувала методам Кімберлі Снайдер, але додала до  її вегетаріанських  та веганських  страв  трохи білків, наприклад, рибу й курку. Я була дуже дисциплінована, і все, що я робила, це плакала і мріяла про піцу. Я насправді все ще мрію і плачу про піцу”.

 

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This is exactly how I feel on my diet right now! thank you @plastikmagazine

Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore)

 

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#camplunch @yumboxlunch #happymonday

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Також іноді Беррімор починає свій день з зеленого смузі, що складається зі шпинату, кінзи, салату ромен, селери, яблука, груші і лимонного соку. За словами самої Снайдер, такий напій сповнений волокон, вітамінів і мінералів, а вживання натуральних, цільних продуктів сприяє природній ситості і підтримує  добре самопочуття Беррімор протягом дня.

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