Після народження двох дітей у актриси Дрю Беррімор з'явилося нове складне завдання - привести своє тіло в форму, в якій знаменитість буде любити себе. Шляхом складних тренувань і збалансованої дієти їй таки вдалося позбутися 10 зайвих кілограмів.

#Букви розповідають, як актрисі вдалося схуднути.

Головним мотиватором актриси була зоряний тренер з Лос-Анджелеса Марні Алтон, з якою вона знайома більше ніж 15 років.

На шляху до ідеальної фігури вона дотримувалася суворої дієти протягом півроку.

Її дієта побудована на принципах правильного збалансованого харчування. Скоротивши швидкі вуглеводи, цукор, молочні продукти і калорійну їжу, таку як піца, головний акцент в дієті Беррімор робить на рослинну клітковину (овочі, фрукти і зелень), а також крупи, м’ясо і морепродукти.

“Я слідувала методам Кімберлі Снайдер, але додала до її вегетаріанських та веганських страв трохи білків, наприклад, рибу й курку. Я була дуже дисциплінована, і все, що я робила, це плакала і мріяла про піцу. Я насправді все ще мрію і плачу про піцу”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #camplunch @yumboxlunch #happymonday Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore) 8 Июл 2019 в 5:37 PDT

Також іноді Беррімор починає свій день з зеленого смузі, що складається зі шпинату, кінзи, салату ромен, селери, яблука, груші і лимонного соку. За словами самої Снайдер, такий напій сповнений волокон, вітамінів і мінералів, а вживання натуральних, цільних продуктів сприяє природній ситості і підтримує добре самопочуття Беррімор протягом дня.